Kraftstoff im Kanister lagern: Sind Benzin und Diesel ewig haltbar?

Möglich ist das, aber nur mit Einschränkungen: Kraftstoff ist kein konserviertes Produkt, sondern ein Gemisch, das sich mit der Zeit verändert. Wie gut er die Lagerung übersteht, hängt vor allem von Behältern und Lagerbedingungen ab – also von Dichtigkeit, Temperatur, Luftkontakt und beim Diesel zusätzlich vom Thema Wasser.

Entscheidend ist, dass der Sprit nach Wochen oder Monaten noch so sauber ist, dass Motor und Kraftstoffsystem damit klarkommen. Beim Benzin geht es vor allem um Startverhalten und Klopffestigkeit, beim Diesel um einen Kraftstoff ohne Wasser und ohne Ablagerungen, die Filter oder Einspritzanlage zusetzen können. Als grober Praxisrichtwert gilt: Benzin hält sich im dicht schließenden Kanister meist Monate bis etwa ein Jahr, Diesel eher einige Monate – je besser die Lagerung, desto größer die Reserve.

Warum altert der Kraftstoff überhaupt? Ein Kanister ist kein steriles Laborgefäß – und Kanister ist nicht gleich Kanister. Wie lange Benzin oder Diesel brauchbar bleiben, hängt stark davon ab, wie dicht der Behälter ist und aus welchem Material er besteht. Ist der Verschluss undicht oder lässt das Material Gase durch, kann Sauerstoff in den Kanister gelangen und Kraftstoffdampf nach außen entweichen. Gerade Benzin ist relativ leicht flüchtig: Schon bei normalen Temperaturen bilden sich Dämpfe. Über längere Zeit kann sich dadurch die Mischung leicht verändern, vorwiegend dann, wenn der Kanister "atmet" und Luft nachströmen kann.

Auch Temperaturwechsel spielen eine große Rolle. Wärme beschleunigt Alterungsprozesse, und starke Schwankungen lassen den Inhalt arbeiten: Der Kraftstoff dehnt sich aus, zieht sich wieder zusammen, dabei wird Luft in kleinen Mengen ein- und ausgetauscht. So gelangen mehr Sauerstoff und Feuchtigkeit in den Kanister. Der dritte Faktor ist Wasser. Es kann über feuchte Luft, Kondenswasser oder beim Umfüllen in den Kanister gelangen. Beim Benzin wird das besonders relevant, wenn Ethanol im Spiel ist (E5/E10). Beim Diesel ist Wasser ein Problem, weil es mikrobielles Wachstum und Ablagerungen fördern kann. Doch was bedeutet das jetzt konkret?

Benzin Benzin lässt sich im Kanister grundsätzlich eine Zeit lang lagern – wenn der Behälter wirklich dicht ist und kühl steht. Mit zunehmender Lagerdauer steigt aber das Risiko, dass sich die Qualität verändert, etwa weil leichte Bestandteile nach und nach verloren gehen oder Sauerstoff Alterungsprozesse anstößt.

Wie ist das mit E10?

E10 ist Benzin mit bis zu zehn Prozent Ethanol. Ethanol kann Wasser aus der Luft binden, deshalb spielt Feuchtigkeit bei längerer Lagerung eine größere Rolle als bei ethanolfreien oder ethanolärmeren Sorten.

Kritisch wird es erst, wenn sich über längere Zeit spürbar Wasser im Kanister sammelt – etwa durch feuchte Luft, Kondenswasser oder unsauberes Umfüllen. Dann kann sich das Gemisch trennen. Das ist im Alltagsbetrieb selten ein Thema, bei längerer Lagerung im Kanister aber ein Grund mehr, auf dichte Behälter, trockene Handhabung und einen kühlen Lagerort zu achten.

Diesel Diesel verdunstet zwar weniger, ist aber in der Praxis häufig empfindlicher, weil er durch Wasser und biologische Aktivität kippen kann. Sobald Wasser im System ist, können sich Mikroorganismen an der Diesel/Wasser-Grenzfläche vermehren. Das Ergebnis sind schleimige Ablagerungen (Dieselpest), die Filter belasten und im Extremfall das Kraftstoffsystem beeinträchtigen.

Darum gilt bei Diesel: Die Lagerfähigkeit steht und fällt mit der Wasserfreiheit, sauberem Handling beim Umfüllen und einer Lagerung, die Kondensation möglichst verhindert.

Der Kanister ist entscheidend Ob der Vorrat taugt oder Ärger bereitet, hängt stark am Behälter. Reservekanister müssen zugelassen, dicht verschließbar und bruchsicher sein. Für die Haltbarkeit zählt hauptsächlich, dass der Kanister wirklich dicht ist und beim Befüllen kein Wasser oder Schmutz hineingerät.

Checkliste für die Praxis:

Zugelassener, dicht schließender Kanister, sauberer Verschluss

Kühl und dunkel lagern, starke Temperaturwechsel vermeiden

Trocken arbeiten (kein Wasser beim Umfüllen)

Datum notieren (Inhalt + Abfülldatum) Wie viel Kraftstoff darf man zu Hause lagern?

In Deutschland hängen die zulässigen Mengen vom Lagerort ab. Für Kleingaragen (bis 100 m²) nennen die Garagenverordnungen in vielen Bundesländern als Richtwert bis zu 20 Liter Benzin und bis zu 200 Liter Diesel, jeweils in dicht verschlossenen, bruchsicheren Behältern. In Mittel- und Großgaragen (dazu zählen häufig Hoch- und Tiefgaragen) ist Reservekraftstoff außerhalb des Fahrzeugtanks dagegen in der Regel nur in "unerheblichen Mengen" zulässig – also praktisch kein voll gefüllter Kanister im Stellplatzumfeld.



Wichtig fürs Wohnen zur Miete: Unabhängig von bau- und brandschutzrechtlichen Grenzwerten können Mietvertrag und Hausordnung die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten in Garage, Keller oder Gemeinschaftsflächen einschränken oder untersagen. Wer Kraftstoff in nicht geeigneten Räumen lagert, riskiert eine vertragswidrige Nutzung.