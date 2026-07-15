Tanken im Ausland: Hier können Sie noch billig tanken

Während einige Nachbar- und Urlaubsländer unter dem deutschen Preisniveau von durchschnittlich 2,01 Euro pro Liter Super E10 und 1,94 Euro für Diesel liegen, müssen Autofahrer in anderen Staaten deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Hier ist es besonders teuer Ein Vergleich der Kraftstoffpreise zeigt deutliche Unterschiede. Während Autofahrer in den Niederlanden, Dänemark und der Schweiz am meisten bezahlen, liegen Spanien, Tschechien, Polen, Österreich und Luxemburg unter dem deutschen Preisniveau. Frankreich ist bei beiden Kraftstoffsorten ebenfalls etwas günstiger als Deutschland. Belgien bildet eine Besonderheit. Dort kostet Benzin weniger als in Deutschland, Diesel dagegen mehr. Italien bewegt sich bei beiden Kraftstoffsorten knapp unter den deutschen Durchschnittspreisen.

Welche Tankstrategie am günstigsten ist, hängt deshalb nicht nur vom Reiseziel, sondern auch von der gewählten Route ab. Wer auf dem Weg in den Urlaub mehrere Länder durchquert, sollte die Kraftstoffpreise entlang der Strecke berücksichtigen. So kann es sinnvoll sein, vor der Abfahrt in Deutschland noch einmal zu tanken, um teurere Transitländer zu überbrücken und erst in einem günstigeren Land den nächsten Tankstopp einzulegen. Da sich die Preise zudem täglich ändern können, empfiehlt sich vor Reisebeginn ein aktueller Preisvergleich.

Kraftstoff im Reservekanister ist nur begrenzt erlaubt Wer Kraftstoff zusätzlich nach Deutschland mitbringen möchte, muss die geltenden Einfuhrbestimmungen beachten. Neben dem gefüllten Fahrzeugtank sind je nach Herkunftsland unterschiedliche Mengen in Reservekanistern erlaubt. Aus Polen dürfen beispielsweise bis zu 20 Liter Kraftstoff zusätzlich eingeführt werden, aus der Schweiz 25 Liter. Aus Luxemburg ist die private Einfuhr in Reservekanistern dagegen nicht zulässig.

Tankbelege sollten bei Fahrten über die Grenze aufbewahrt werden. Werden die zulässigen Höchstmengen überschritten, können für den überschüssigen Kraftstoff die in Deutschland geltenden Steuern und Abgaben nacherhoben werden.

Mit der Spritpreis-App in Deutschland Kraftstoffkosten senken Um ein wenig die Kraftstoffkosten zu minimieren, sollten Autofahrer nach Möglichkeit die Schwankungen der Kraftstoffpreise im Tagesverlauf nutzen.

Für eine aktuelle Übersicht bietet sich unsere kostenlose Spritpreis-App "mehr tanken" (Google Play-Store oder Apple App-Store) an, die die aktuellen Kraftstoffpreise, eine Preis-Prognose und günstige Tankstellen in der Nähe anzeigt. Dort finden auch E-Auto-Fahrer Ladepunkte und deren Preise.