Neuzulassungen Juni 2026: Elektroautos boomen und überholen die Verbrenner

Der deutsche Pkw-Markt verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 ein deutliches Wachstum. Von Januar bis Juni kamen 1.484.393 Neuwagen zur Zulassung, ein Anstieg von 5,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Als treibende Kraft hinter dieser Entwicklung erweist sich der Boom bei rein elektrisch angetriebenen Fahrzeugen (BEV). Allein im Juni stiegen die BEV-Neuzulassungen um 78,2 Prozent auf 84.057 Einheiten, wodurch ihr Marktanteil auf 28,4 Prozent kletterte. Über das gesamte erste Halbjahr summiert sich das Zulassungsplus für Elektroautos auf 48,0 Prozent. Diese Entwicklung geht zulasten der klassischen Verbrenner: Die Zulassungen von Benzinern sanken im Juni um 16,8 Prozent, die von Dieselfahrzeugen um 5,1 Prozent.

Ein genauerer Blick auf die Hersteller zeigt: Vor allem Importmarken treiben das Wachstum im Elektrosegment an. An der Spitze steht Tesla, die US-Marke steigerte ihre Neuzulassungen in Deutschland im Juni um 317,6 Prozent. Ebenso stark legte der chinesische Hersteller BYD zu, der ein Zulassungsplus von 273,7 Prozent verzeichnete. Zusammen mit weiteren Marken wie Geely oder MG erreichten chinesische Hersteller laut Branchenbeobachtern im Juni bereits einen Marktanteil von 4,6 Prozent. Bei den deutschen Marken profitiert vor allem Smart von der Entwicklung. Der stark auf Elektroantriebe ausgerichtete Hersteller verzeichnete im Juni ein Plus von 176,3 Prozent. Es gibt mehrere Gründe, die hier aufeinandertreffen und diese Entwicklung begünstigt haben.

Mehr Förderung für Elektroautos Die staatliche Förderung, der sogenannte Umweltbonus, ist einer dieser Auslöser. Diese Prämie setzt sich aus einem Bundesanteil und einem verpflichtenden Herstelleranteil zusammen. Käufer eines reinen Elektroautos (BEV) erhalten so, abhängig vom Nettolistenpreis des Fahrzeugs, eine Förderung von bis zu 6.750 Euro. Auch Plug-in-Hybride sind förderfähig, wenn auch mit geringeren Beträgen. Dass dieser finanzielle Anreiz wirkt, bestätigen die Daten des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa): Fast die Hälfte der bislang 72.000 registrierten Förderanträge im laufenden Jahr stellten Haushalte mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen von bis zu 45.000 Euro. Die Subvention erreicht also nicht mehr nur Besserverdienende, sondern motiviert zunehmend die breite Bevölkerung zum Umstieg.

Hohe Kraftstoffpreise Zusätzlich beschleunigen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die Kaufentscheidung. Vor allem die Kraftstoffpreise, die sich im gesamten ersten Halbjahr 2026 auf einem konstant hohen Niveau bewegten, machen die Betriebskosten eines E-Autos im Vergleich attraktiver. Preise für einen Liter Super E10 pendelten sich häufig nahe der Marke von 1,90 Euro ein und beeinflussen die Kalkulation für potenzielle Autokäufer nachhaltig. Parallel dazu wächst das Angebot an verfügbaren Modellen, auch im günstigeren Preissegment. "Die anfängliche Zurückhaltung vieler Kundinnen und Kunden gegenüber der Elektromobilität ist einer wachsenden Offenheit und konkreten Kaufbereitschaft gewichen", analysiert Thomas Peckruhn, Präsident des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK), diesen Mentalitätswandel gegenüber kfz-betrieb.

Offene Türen für außereuropäische Autohersteller Allerdings betrachten nicht alle Marktbeobachter die Entwicklung ausschließlich positiv. Constantin Gall, Mobilitätsexperte bei der Unternehmensberatung EY, spricht von einem "steuerfinanzierten Marktwachstum". Er befürchtet, dass die Nachfrage wieder einbricht, sobald die staatlichen Fördertöpfe geleert sind. Zudem betont er, dass ausländische Hersteller von der Förderung profitieren würden. "Wir finanzieren gerade mit Steuergeldern das Wachstum ausländischer E-Auto-Marken auf dem deutschen Absatzmarkt", kommentiert Gall gegenüber kfz-betrieb. Das Problem liege vorwiegend in den fehlenden günstigen Elektromodellen deutscher Hersteller, die dieses wachsende Marktsegment bisher nur unzureichend bedienen.

Wachsende Infrastruktur für E-Autos Die sogenannte "Reichweitenangst" war lange eine der größten Hürden für die Elektromobilität, doch dieses Problem ist für viele Käufer spürbar kleiner geworden. Laut Daten der Bundesnetzagentur gab es in Deutschland zum 1. Mai 2026 bereits 203.951 öffentlich zugängliche Ladepunkte, ein Zuwachs von 17 Prozent innerhalb eines Jahres. Besonders wichtig ist der Zuwachs bei den DC-Schnellladepunkten, deren Anzahl um 31 Prozent stieg. Gleichzeitig hat auch die Technik der Fahrzeuge aufgeholt: Die durchschnittliche Reichweite neuer E-Auto-Modelle im Jahr 2026 liegt bei rund 523 Kilometern, während sie 2025 noch bei 472 Kilometern lag. Neue Batterietechnologien und der Einsatz von 800-Volt-Architekturen ermöglichen zudem deutlich kürzere Ladezeiten. Die Kombination aus einem dichteren Ladenetz und leistungsfähigeren Fahrzeugen macht E-Autos für immer mehr Nutzungsprofile alltagstauglich und erleichtert die Kaufentscheidung.

Ein weiterer Grund könnte der regulatorische Druck der EU sein. Um hohe Strafzahlungen für die Überschreitung der CO2-Flottengrenzwerte zu vermeiden, forcieren die Hersteller den Verkauf von emissionsfreien Elektroautos. Sie bewerben die Modelle aktiv und bieten attraktive Leasingraten.