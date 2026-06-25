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Subaru: 10 Jahre Garantie, aber nur auf 2 Modelle

SubaruSafe10-Programm
10 Jahre Garantie, aber nur auf 2 Modelle

Subaru führt für seine neuen Elektro-Modelle Uncharted und E-Outback ein erweitertes Garantiepaket ein. Die Option SubaruSafe10 soll Kunden auf Wunsch bis zu zehn Jahre oder bis zu 200.000 Kilometer Gesamtlaufleistung absichern.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.06.2026
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Subaru: 10 Jahre Garantie auf Fahrzeug, E-Antrieb und Batterie
Foto: Subaru

Das Programm baut auf den bestehenden Werksgarantien auf. Subaru nennt für seine Elektromodelle eine Neufahrzeuggarantie von drei Jahren oder 100.000 Kilometern. Mit jedem Service lässt sich die Garantie verlängern, auf einen Gesamtzeitraum von bis zu zehn Jahren. Für das elektrische Antriebssystem – dazu zählen Elektromotoren, Getriebe, Wechselrichter und Wandler – gilt eine Garantie von fünf Jahren oder 100.000 Kilometern. Die Hochvoltbatterie deckt Subaru über acht Jahre oder 160.000 Kilometer ab; zudem garantiert der Hersteller eine Restkapazität von mindestens 70 Prozent.

Bedingungen und Weitergabe beim Verkauf

Allerdings ist das Programm an Wartungsbedingungen geknüpft. Fahrer müssen die vorgeschriebenen Wartungsintervalle einhalten: alle zwölf Monate oder nach 15.000 Kilometern. Der Service soll bei einem Subaru-Vertragspartner erfolgen. Laut Hersteller lässt sich SubaruSafe10 auch später wieder aktivieren, wenn eine Wartung einmal ausfiel oder nicht bei einem Vertragspartner stattfand. Beim Fahrzeugverkauf soll die Garantie auf den neuen Eigentümer übergehen. Wird das Fahrzeug verkauft, geht die Garantie auf den neuen Eigentümer über.

Subaru nennt Uncharted und E-Outback als zentrale Säulen seiner aktuellen Elektro-Strategie. Der Hersteller positioniert den Uncharted als vollelektrisches Kompakt-SUV; je nach Ausführung soll auch eine Variante mit Frontantrieb angeboten werden. Den E-Outback ordnet Subaru als elektrischen Crossover in der Outback-Baureihe ein. Das Modell ist derzeit noch nicht im Verkauf und in Deutschland noch nicht homologiert.

Fazit