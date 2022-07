Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Tankstellen und Ladesäulen deutschlandweit finden Die neue mehr-tanken-App ist da

Mit der offiziellen Anbindung an die Markttransparenzstelle liefert die mehr-tanken-App Livepreise zu rund 15.000 Tankstellen und Informationen zu über 30.000 Ladesäulen deutschlandweit. Mit dem Redesign der mehr-tanken-App wird die Suche nach dem günstigsten Literpreis noch bedienungsfreundlicher und schneller. Ebenfalls rückt der Ladesäulen-Bereich der App weiter in den Fokus und macht so die Suche nach der nächsten Ladesäule noch einfacher.

Die mehr-tanken-App gibt es für Android-Smartphones hier und für iPhones hier kostenlos zum Download.

Tank-App mit Preisprognose

Das Redesign folgte drei Design-Prinzipien: Eine einfache und klare Navigation, Fokus auf das Relevante sowie maximal mögliche Personalisierung. Darüber hinaus kommen modernste App Technologien zum Einsatz. Diese lassen die App nicht nur zeitgemäß erscheinen, sondern machen die App durch eine schlankere Codebasis gleichzeitig schneller als zuvor. On top gibt es neue Funktionen wie zum Beispiel der lang ersehnte Dark Mode, die Vereinfachung des Preisalarms für mehrere Spritsorten und ein Onboarding nach Neuinstallation der App. Auch das mehr-tanken-Maskottchen Flizzi ist weiterhin an Bord. Flizzi empfiehlt unverändert den optimalen Tankzeitpunkt und prognostiziert den Preisverlauf der kommenden 24-Stunden im entsprechenden Umkreis.

Leichte Wahl der Antriebsart und des Steckertyps

Die erste neue Funktion zeigt sich direkt nach Installation der App. Nutzer können von Beginn an die App personalisieren: Sie können die Spritsorte oder die meistgenutzten Ladestecker wählen. Die App startet dann im Modus der gewählten Antriebsart. Das ist jederzeit anpassbar.

Mit dem Redesign sind alle Hauptfeatures mit einer Hand und auf der Startseite der App schnell und intuitiv erreichbar. Das Herzstück der neuen App ist die Technologie, die sich dahinter verbirgt: eine ziehbare Ergebnisliste, die über einer Vollbild-Karte liegt. Diese Technologie ist nicht nur gängige und moderne Praxis, sondern ermöglicht auch verschiedene Nutzungsszenarien der App nach persönlichen Vorlieben: Nutzung in der Vollbild-Karte oder Vollbildliste oder beider Ansichten zeitgleich.

Die mehr-tanken-App gibt es für Android-Smartphones hier und für iPhones hier kostenlos zum Download.

Weitere Personalisierungsmöglichkeiten sind unterhalb des Suchfeldes zu finden. Hier befinden sich Filter wie Kraftstoffsorte, Tankstellenmarke und Tankkarte. Über den Schnellzugriff "Favoriten" kann die Liste der persönlichen Favoriten aufgerufen werden, der Schnellzugriff "Günstigste" zeigt die derzeit günstigste Tankstelle im Umkreis an.

Spart Strom: neuer Dark Mode

Mit dem Redesign wird in mehr-tanken der Dunkel-Modus integriert. Das abgedunkelte Design kann optional über die Geräteeinstellungen aktiviert werden. Der Dunkel-Modus ist nicht nur optimal für Nachtfahrer, um die Augen zu schonen, sondern sorgt auch für eine längere Akkulaufzeit. Schrift, Bedienelemente und Grafiken wurden mit hohen Kontrasten im Hell und Dunkel Modus für die Nutzung der App im Auto und unterwegs optimiert.

Standortsuche und Favoriten

mehr-tanken.de Einfach: Die Suche mit Karte und Liste.

Die Suche basiert weiterhin auf dem aktuellen Standort oder durch die direkte Eingabe eines Ortes oder Postleitzahl. Der Kartenausschnitt bestimmt hierbei den Umkreis, in dem gesucht wird. Neu ist die Speichermöglichkeit der zuletzt durchgeführten Suchen über das Plus-Icon bzw. das Entfernen durch das Minus-Icon. Die gespeicherten Profile der mehr-tanken-Vorgänger-Version können nach Update auf die neue Version hier als "gemerkte Suche" wieder gefunden werden.

Die mehr-tanken-App gibt es für Android-Smartphones hier und für iPhones hier kostenlos zum Download.

Direkt neben der Suchmaske befindet sich ebenfalls im Schnellzugriff der Wechsel zwischen dem Tankstellen- und Ladensäulenbereich der App. Denn mehr-tanken bietet allgemeine Informationen zu rund 30.000 Ladesäulen deutschlandweit. Darüber hinaus können die Suchergebnisse nach Ladestecker, -Leistung sowie nach Verbund und Ladekarte gefiltert werden. Über den erweiterten Filter gibt es zusätzlich die Möglichkeit, nur kostenlose Ladesäulen anzeigen zu lassen.

Favorisieren, Navigieren und mehr

mehr-tanken.de Orte können nun einfach gespeichert und verwaltet werden.

Direkt in der Listenansicht gibt es nun die Möglichkeit mit einer Wisch-Geste Tankstellen zu favorisieren. Wischt man den Listeneintrag nach links, werden die Kurzbefehle für Favorisieren und Navigieren eingeklappt. Favoriten werden in der Liste mit einem Herz markiert – ein Favorit kann durch das erneute Reinwischen und Antippen des Herzens entfernt werden. Ein Tap auf das Pfeil-Icon ermöglicht die Navigation zur gewählten Tankstelle über die Geräte-Navigation.

Weitere Features wie beispielsweise die mobile Payment Anbindung zu Connected Fueling, der Verbrauchsrechner oder das Rabattkarten Wallet sind nun oben rechts über das dort platzierte Menü zu finden. Ebenfalls sind hier der kostenlose Login sowie erweiterte Einstellungen zu finden.

Die mehr-tanken-App gibt es für Android-Smartphones hier und für iPhones hier kostenlos zum Download.

Fazit

Mit dem Redesign wird die mehr-tanken-App praktischer, bietet eine leichte Auswahl der Spritsorte für Verbrenner und des Steckertyps für Elektroautos. Der neue Dark Mode passt sich Nachtfahrten an und spart Strom, die neue Suche erlaubt das personalisierte Speichern von favorisierten Orten.

Mit den Preisdaten der Markttransparenzstelle des Bundeskartellamtes und von Usern gemeldeten Kraftstoffpreisen wertet die App mehrmals täglich die Preise von rund 15.000 Tankstellen deutschlandweit aus.