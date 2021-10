Smart Fortwo (2020) Rückruf Das Dach könnte abfallen

Unter den Kennziffern 010963 und 010969 laufen aktuell zwei vom Kraftfahrtbundesamt (KBA) überwachte Rückrufaktionen, die den Kleinwagen Smart Fortwo aus dem Baujahr 2020 betreffen. Beiden liegt eine fehlerhafte Verklebung zugrunde. Unter der ersten Referenznummer sind 175 weltweit und 123 in Deutschland betroffene Fahrzeuge aufgeführt, bei denen eine fehlerhafte Verklebung der Frontscheibe das Auslösen des Beifahrerairbags im Falle eines Unfalls behindern kann. Die betroffenen Halter werden schriftlich vom Hersteller kontaktiert und in die Werkstatt gebeten. Dort erhalten die Autos eine neue Frontscheibe. Schadensfälle sind in diesem Zusammenhang bislang noch nicht aufgetreten.

Dach kann abfallen

Unter der Ziffer 010969 wird ein weiterer Rückruf wegen fehlerhafter Verklebungen geführt, der weltweit allerdings nur 20 und in der Bundesrepublik gar nur acht Smart Fortwo betrifft. In diesem Fall besteht die Gefahr, dass sich das Dach ablösen könnte und während der Fahrt somit in den Verkehrsraum gelangt. Erfasst wurde so ein Vorfall bislang aber nicht. Auch hier werden die Kunden in die Werkstatt gebeten, wo dann die Verklebung am Dach erneuert wird.

Die Hersteller-Codes der Rückrufaktionen lauten 6790003 und 6590005. Bei Fragen erreichen Sie die Hotline des Kraftfahrtbundesamtes unter der kostenlosen Hotline mit der Nummer 0800 – 12 777 777.

Fazit

Fehlerhafte Verklebungen sorgen für gleich zwei Rückrufaktionen, die beide den Smart Fortwo (Baujahr 2020) betreffen. Bei acht Fahrzeugen in Deutschland besteht die Gefahr, dass sich das Dach ablöst, bei 123 Autos verhindert eine fehlerhafte Verklebung der Frontscheibe möglicherweise ein korrektes Auslösen des Beifahrerairbags im Falle eines Unfalls.