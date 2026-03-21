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Sicherheit

Rückruf für Hyundai Kona Elektro: Batterie mit erhöhter Brandgefahr

Rückruf für Hyundai Kona Elektro
Batterie mit erhöhter Brandgefahr

Hyundai muss weltweit rund 104.000 Exemplare des elektrisch angetriebenen Kona zurückrufen. Die Batterieüberwachung könnte Probleme zu spät erkennen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 21.03.2026
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Kia Kona Elektro
Foto: Dennis Gedaschke

Wie aus einer Mitteilung des Kraftfahrt Bundesamts (KBA) hervorgeht, muss der koreanische Autobauer Hyundai weltweit 104.011 Fahrzeuge vom Typ Kona Elektro aus dem Bauzeitraum Januar 2018 bis Juli 2023 zurückrufen. Es handelt sich also um Autos aus der ersten Modellgeneration. In Deutschland sind von dem Rückruf 13.532 Autos betroffen.

Software-Update für Batteriemanagement

Der Rückruf wurde eingeleitet, weil eine fehlerhafte Batterieüberwachungssoftware eine thermische Instabilität innerhalb der Hochvoltbatterie nicht rechtzeitig erkennen kann und so eine erhöhte Brandgefahr besteht. An allen betroffenen Fahrzeugen wird jetzt im Zuge des Rückrufs eine neue Software für die Batterieüberwachung aufgespielt.

Vorfälle mit Sach- und/oder Personenschäden sind dem KBA, das diesen Rückruf überwacht, im Zusammenhang mit diesem Problem bislang nicht bekannt. Das KBA führt den Rückruf unter der Referenznummer 16242R. Bei Hyundai wird die Aktion unter dem Code 61D004 geführt. Zudem hat der Hersteller für betroffene Kunden eine Hotline unter der Rufnummer 069/380767-212 eingerichtet.

Fazit

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