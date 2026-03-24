Rückruf Ferrari 12Cilindri: Scheiben zu dunkel, offizieller Grund zu ungenau

Bei den betroffenen Modellen aus den Baujahren 2025 und 2026 wurde schlicht die falsche Scheibenvariante verbaut, die schwarzen Privacy-Scheiben, die für andere Märkte vorgesehen waren, landeten durch eine fehlerhafte Konfiguration in US-Fahrzeugen. Unfälle oder Beschwerden gab es keine.

Was die Behörde schreibt – und was daran ungenau ist Im offiziellen Rückrufdokument der US-Verkehrsbehörde NHTSA heißt es: Die Scheiben lassen weniger als 70 Prozent Licht durch und verstoßen deshalb gegen FMVSS 205. Das klingt eindeutig. Ist es aber nicht ganz.

FMVSS 205 schreibt die 70 Prozent nur für Scheiben vor, die für die direkte Fahrersicht notwendig sind. Das betrifft die Frontscheibe und die vorderen Seitenscheiben. Für hintere Seitenscheiben und die Heckscheibe gilt diese Grenze ausdrücklich nicht. Dort darf die Tönung deutlich stärker sein.

Die NHTSA nennt im Rückrufdokument trotzdem diesen Wert als Begründung, ohne genau zu erklären, welche Scheiben konkret das Problem verursachen und warum die Regel in diesem Fall auch für hintere Scheiben gilt. Eine technisch präzise Herleitung fehlt.

Warum Ferrari trotzdem zurückrufen muss Das bedeutet nicht, dass der Rückruf unbegründet ist. Denn es geht hier nicht allein um die Tönung, sondern um die Zulassung als Fahrzeugbauteil. Die verbauten Scheiben waren nicht für den US-Markt homologiert. Ferrari hat eine Scheibenvariante verbaut, die für andere Märkte freigegeben ist, in den USA aber nicht zugelassen war. Das allein reicht für einen Rückruf.

Wahrscheinlich ist zudem, dass auch die vorderen Seitenscheiben betroffen sind. Denn dort gilt die 70-Prozent-Regel tatsächlich klar und zwingend. Ferrari hat den Rückruf akzeptiert, ohne ihn anzufechten. Bei nur 80 Fahrzeugen ist das wirtschaftlich vermutlich die einfachste Entscheidung.

Ferrari ersetzt die betroffenen Scheiben kostenlos. Halter sollen bis Mitte Mai 2026 ein Schreiben bekommen und dann einen Termin beim Händler vereinbaren. Wer die Scheiben bereits auf eigene Kosten tauschen ließ, kann sich die Kosten erstatten lassen.