Rückruf elektrische G-Klasse: Die Räder können abfallen

Dass Elektroautos wegen ihrer Batterie mehr Gewicht auf die Waage bringen, ist bekannt. Bei der G-Klasse wird das besonders deutlich: Während ein klassischer G 500 je nach Ausstattung zwischen 2,4 und 2,5 Tonnen wiegt, kommt der elektrische G580 mit EQ-Technologie auf über 3,085 Tonnen Leergewicht. Genau dieses Mehrgewicht könnte dem Elektro-G nun zum Verhängnis werden.

In den USA muss Mercedes-Benz den G580 des Modelljahres 2025 zurückrufen. Der Grund: Probleme mit den Radschrauben. Diese können sich lösen und im schlimmsten Fall könnte sogar ein Rad während der Fahrt abfallen. Betroffen sind Fahrzeuge aus dem Modelljahr 2025, die zwischen dem 26. Februar 2024 und dem 19. August 2025 gebaut wurden. Insgesamt umfasst der Rückruf 3.734 Fahrzeuge. Modelle aus späterer Produktion haben bereits überarbeitete Bauteile. auto motor und sport hat bei Mercedes-Benz angefragt, ob sich der Rückruf auch auf Fahrzeuge in Europa und Deutschland bezieht. Die Antwort steht allerdings noch aus.

Bauteile vom leichteren Verbrenner übernommen Die Ursache liegt offenbar in der Konstruktion. Mercedes hat beim elektrischen G-Modell Radschrauben und Komponenten aus der konventionellen G-Klasse übernommen. Allerdings wirken beim deutlich schwereren Elektro-G und durch dessen hohes Drehmoment andere Kräfte auf die Bauteile.

Interne Untersuchungen zeigten, dass die verwendeten Schrauben für diese Belastungen nicht optimal ausgelegt sind. Besonders bei stärkerer Beanspruchung – etwa im Gelände oder bei häufigem Radwechsel – kann sich die Verbindung nach und nach lockern.

Risiko bleibt gering, ist aber vorhanden Den Angaben der amerikanischen National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) zufolge ist es eher unwahrscheinlich, dass sich die Radschrauben im normalen Fahrbetrieb lösen. Ganz ausschließen lässt es sich jedoch nicht. Und wenn sich ein Rad tatsächlich löst, hätte das unmittelbare Folgen für die Fahrstabilität und damit die Sicherheit.

Die Lösung ist vergleichsweise unkompliziert. Die betroffenen Fahrzeuge erhalten beim Händler überarbeitete Radschrauben.

Für die Halter bedeutet das:

Werkstatttermin beim Mercedes-Partner vereinbaren

Austausch erfolgt kostenlos

Benachrichtigung per Post ab 22. Mai 2026 (USA) Wer nicht warten will, kann vorab über die VIN-Abfrage prüfen, ob das eigene Fahrzeug betroffen ist.