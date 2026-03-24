Rückruf mehrerer ID-Modelle: Brandgefahr durch fehlerhaftes Batterie-Modul

Konkret geht es darum, dass diese fehlerhaften Module nicht den vorgegebenen Spezifikationen entsprechen. Diese Module können zunächst zu einer verringerten Reichweite und dem Aufleuchten einer gelben Warnleuchte führen. Im schlimmsten Fall kann der Defekt zu einem Brand der Batterie führen. Eine Anfrage von auto motor und sport bei VW zur genauen Ursache blieb bislang unbeantwortet. Die möglicherweise fehlerhaften Zellen an sich stammen von Zulieferern.

Betroffene Modelle und Bauzeiträume Dieser Rückruf betrifft mehrere MEB-Modelle des VW-Konzerns:

VW ID.3

VW ID.4

VW ID.5

VW ID. Buzz

VW ID. Buzz Cargo Die betroffenen Autos stammen laut Kraftfahrtbundesamt (KBA) aus dem Produktionszeitraum von 24. Juni 2023 bis 23. August 2024. Insgesamt sind weltweit rund 74.579 Fahrzeuge betroffen, davon 22.182 in Deutschland.

Zusätzlich gibt es eine separate, aber technisch verwandte Rückrufaktion für den Cupra Born (rund 19.452 Fahrzeuge weltweit), teils mit abweichenden Produktionszeiträumen ab Februar 2022. Laut KBA sind bislang keine Sach- oder Personenschäden bekannt.

Bereits im Januar 2026 hatte es Hinweise auf Probleme im Zusammenhang mit der Hochvoltbatterie bei MEB-Fahrzeugen gegeben. Damals handelte es sich allerdings um Rückrufe in den USA, die vor allem den ID.4 betrafen. Es kann sein, dass VW daraufhin die Untersuchungen ausgeweitet hat und diese Ergebnisse zum jetzigen Rückruf führen.

Software-Update und Batterie-Check Um das Problem zu beheben, erhalten die Fahrzeuge ein Software-Update, das der Überwachung und Absicherung der Hochvoltbatterie dient. Anschließend werden die Batteriemodule überprüft, um mögliche Abweichungen von den Spezifikationen zu identifizieren. Sollten die Techniker dabei Auffälligkeiten feststellen, tauschen sie die betroffenen Module aus. Ein Wechsel der gesamten Batterie ist nicht vorgesehen.

Volkswagen wird die jeweiligen Kunden schriftlich kontaktieren. Wer sich früher informieren möchte, kann sich an seine Vertragswerkstatt wenden. Wichtig ist dabei die Angabe des Rückrufcodes 93MI. Weitere Informationen stellt der Hersteller über seine Rückrufseiten bereit, zudem ist die Aktion beim KBA unter der Referenznummer 16271R geführt. Für den separat zurückgerufenen Cupra Born lautet die KBA-Referenznummer 16269R, der interne Code ist 93S4.