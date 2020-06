Suzuki Grand Vitara Baujahre 1998 und 1999 Rückruf Fehlerhafte Airbagauslösung

Wer das Wort "Rückruf" liest, verknüpft meist automatisch den Begriff "Airbag". Kein Wunder, denn damit liegt man häufig richtig und so ist es auch in diesem Fall. Suzuki Vitara Modelle, die 1998 und 1999 gebaut wurden, werden aktuell zur Werkstatt gebeten. Davon sind auch knapp 5.000 Fahrzeuge in Deutschland betroffen. Grund dafür ist ein Dichtungs-Defekt am Gasgenerator des Airbag-Treibmittels. Durch das Leck kann sich das Treibmittel zersetzen, was eine fehlerhaft Airbag-Auslösung nach sich ziehen kann.

Zu wenig Teile verfügbar

Im schlechtesten Fall besteht eine Verletzungsgefahr durch einen gerissenen Gasgenerator. Deshalb heißt es: Ab in die Werkstatt. Dort wird dann der Fahrerairbag ausgetauscht. Ein Vorgang, für den Sie rund eine Stunde Zeit mitbringen müssen. Die schlechte Nachricht: Wegen der aktuellen Teile-Verfügbarkeit kann der für die Kunden kostenlose Austausch mutmaßlich erst gegen Ende des Jahres erfolgen. Weltweit sind noch 46.917 Exemplare des 22 Jahre alten Offroaders auf den Straßen (oder abseits davon) unterwegs.

Im Zweifel kontaktieren Sie eine Suzuki-Vertragswerkstatt oder die Service-Hotline des Herstellers unter 089-45560-483. Sollten Sie nach dieser Meldung doch lieber auf eine neuere Generation des Japaners umsteigen, können Sie sich die in unserer Bildergalerie anschauen.