Lego Technic-Nutzfahrzeuge: Die coolsten Bagger und Co.

Lego Technic Nutzfahrzeuge im Miniformat

Ob an einer Baustelle oder im heimischen Kinderzimmer, Bagger, Kipplader oder Muldenkipper sorgen sowohl bei Kindern als auch Erwachsenen für offene Münder. Warum? Die einen sind von der Komplexität und ihrer brachialen Kraftentfaltung begeistert, die anderen von ihrer schieren Größe. Dabei muss es nicht unbedingt ein Schaufelradbagger in natura sein. Es reicht auch ein aus rund 4.000 Lego-Teilen bestehendes Modell des größten Landfahrzeugs der Welt. Wir helfen bei der Suche nach den coolsten Nutzfahrzeuge aus dem Hause Lego Technic ein wenig auf die Sprünge (Preise Stand 22.03.2023):

Lego Technic 42055 – Schaufelradbagger

Lego Lego Technic 42055 - Schaufelradbagger

Der Lego Technic Schaufelradbagger ist eines der größten Lego Technic Sets. Dieses 2-in-1-Modell ist eine getreue Wiedergabe eines echten Schaufelradbaggers, mit einem dunkelblauen und gelben Farbmuster, Laufstegen mit Geländer, riesigen Ketten und einer detaillierten Kabine. Der Power Functions Motor aktiviert die Förderbänder, dreht den Aufbau und manövriert die Maschine in Position. Wenn man den Ausleger aktiviert, wird das Schaufelrad zum Graben abgesenkt und der Aushub in den Muldenkipper befördert. Das fertige Modell kann in eine mobile Aufbereitungsanlage umgebaut werden.

Teile: 3.929

Altersempfehlung des Herstellers: 12 – 16

Länge/Breite/Höhe in cm: 72/29/41

Preis: 495,00 Euro

Hier direkt den Lego Technic 42055 – Schaufelradbagger bestellen!

Lego Technic 42043 – Mercedes-Benz Arocs 3245

Lego Lego Technic 42043 - Mercedes-Benz Arocs 3245

Dieses Lego Technic 2-in-1-Modell steckt voller authentischer Details und Ausstattungsmerkmale. Man kann den Kranarm-Mechanismus bedienen, die Greifklaue öffnen und schließen, die Stützfüße ausfahren und die Kippmulde heben und senken. Zwei gelenkte Vorderachsen, der Antrieb mit Doppeldifferenzial und die Einzelradaufhängungen verleihen dem Modell maximale Wendigkeit. Das Führerhaus lässt sich kippen, um den detaillierten 6-Zylinder-Motor samt beweglichen Kolben preiszugeben. Das Modell bietet eine zusätzliche Herausforderung, denn es lässt sich noch in einen robusten Mercedes-Benz Autokran-Sattelzug umbauen.

Teile: 2.793

Altersempfehlung des Herstellers: 11 – 16

Länge/Breite/Höhe in cm: 54/14/31

Preis: 575,75 Euro

Hier direkt den Lego Technic 42043 - Mercedes-Benz Arocs 3245 bestellen!

Lego Technic 42131 – Cat D11 Bulldozer

Lego Lego Technic 42131 Cat D11 Bulldozer​

Genau wie der echte Cat Bulldozer ist dieses Modell aus Modulen aufgebaut. Das Set enthält unter anderem eine große Raupenkette, die sich spannen und lockern lässt. Mithilfe der Control+ App lässt sich diese Maschine fahren und lenken. Zudem kann man mit der App den Schild realitätsgetreu anheben, absenken und neigen oder den Aufreißer und die Leiter herablassen.

Teile: 3.854

Altersempfehlung des Herstellers: 18+

Länge/Breite/Höhe in cm: 57/37/26

Preis: 349,77 Euro

Hier direkt den Lego Technic 42131 - Cat D11 Bulldozer bestellen!

Lego Technic 42129 – 4x4 Mercedes-Benz Zetros Offroad-Truck

Lego Lego Technic 42129 - 4x4 Mercedes-Benz Zetros Offroad-Truck

Bei diesem Lkw lassen sich die Türen der Kabine, die Motorhaube und die Wartungsklappe öffnen. Die Federung funktioniert an allen vier Rädern. Das Modell verfügt über einen detailgetreuen Motor mit rotierendem Lüfter. Als erstes Lego Technic Modell überhaupt hat dieser Lkw eine Differenzialsperre. Die Differenziale lassen sich mithilfe der App sperren und entsperren, um den Offroad-Truck durch raues Gelände zu steuern.

Teile: 2.129

Altersempfehlung des Herstellers: 12+

Länge/Breite/Höhe in cm: 48/19/21

Preis: 219,90 Euro

Hier direkt den Lego Technic 42129 - 4x4 Mercedes-Benz Zetros Offroad-Truck bestellen!

Lego Technic 42133 – 2-in-1 Teleskoplader Gabelstapler und Abschleppwagen

Lego Lego Technic 42133 - 2-in-1 Teleskoplader Gabelstapler und Abschleppwagen​

Kinder ab 7 Jahren, die Baustellenfahrzeuge und Abschleppwagen lieben, werden große Freude an diesem 2-in-1-Bauset haben. Der Lego Technic Teleskoplader verfügt über realistische Funktionen wie die Lenkung, den Teleskoparm und die kippbare Gabel. Mit der baubaren Palette können Kinder verschiedene spannende Rollenspiele auf der Baustelle darstellen. Der Teleskoplader lässt sich in einen Spielzeug-Abschleppwagen mit Lenkung und beweglichem Kranarm umbauen.

Teile: 143

Altersempfehlung des Herstellers: 7+

Länge/Breite/Höhe in cm: 17/7/8

Preis: 7,99 Euro

Hier direkt den Lego Technic 42133 - 2-in-1 Teleskoplader Gabelstapler und Abschleppwagen bestellen!

Lego Technic 42144 – Umschlagbagger

Lego Lego Technic 42144 - Umschlagbagger​

Jede Menge hand- und luftdruckbetätigte Funktionen sorgen dafür, dass man schnell versteht, wie diese Maschine den Schrott zur Weiterverarbeitung sortiert, häuft und verlädt. Dazu zählt ein beweglicher Ausleger mit einer imposanten Reichweite von ungefähr 35 cm und klassischer Greifklaue, die sich öffnet und schließt.

Teile: 835

Altersempfehlung des Herstellers: 10+

Länge/Breite/Höhe in cm: 40/17/33

Preis: 81,61 Euro

Hier direkt den Lego Technic 42144 - Umschlagbagger bestellen!

Umfrage 0 Mal abgestimmt Was halten Sie von Lego Technic-Modellen? Ich halte diese Modelle für sehr lehrreich und anschaulich. Mir sind diese Geräte zu simpel und im Zweifel auch zu teuer. mehr lesen

Fazit

Lego Technic ist schon lange nicht mehr nur Spielzeug für Kinder. Erwachsene erfreuen sich ebenso an den technisch aufwendigen Modellen und den auf den ersten Blick ersichtlichen Funktionsweisen. Mit unserem Überblick über Nutzfahrzeuge aus der Lego Technic-Palette geben wir eine kleine Orientierung. Doch es gibt natürlich noch viel mehr. Viel Spaß!