Mehr Glas, mehr Probleme: International Harvester Sightliner im Verkauf

Ein seltener International Harvester Sightliner ist bei Facebook Marketplace im Angebot (aus Europa nur per US-VPN-Server abrufbar). Der bizarre Look des Trucks hat seinen Grund. In den 1950er-Jahren suchten Lkw-Hersteller nach Wegen, ihre Fahrzeuge kompakter, übersichtlicher und städtetauglicher zu machen. Frontlenker-Konzepte mit über dem Motor angeordneter Kabine sorgten für eine niedrigere Länge – und International Harvester ging 1957 mit dem Sightliner noch einen Schritt weiter. Statt einer geschlossenen Front integrierten die Ingenieure zusätzliche Glasscheiben im Fußbereich der Kabine – inklusive eigener Scheibenwischer. Die Idee: bessere Sicht auf Hindernisse direkt vor dem Fahrzeug.

In der Praxis entpuppte sich das Konzept jedoch als zweischneidiges Schwert. Die großen Glasflächen ließen viel Sonnenlicht in die Kabine, was den Innenraum stark aufheizte – Fahrer und Beifahrer bekamen heiße Beine. Dazu kamen Blendungen durch entgegenkommende Fahrzeuge bei Nacht sowie ein ungewohntes Gefühl fehlender Privatsphäre. Viele Fahrer behalfen sich pragmatisch und deckten die Scheiben von innen ab oder strichen sie gleich über.

Aquarium auf Rädern Die Reaktionen aus dem Fahrerlager fielen entsprechend deutlich aus. Spitznamen wie Gewächshaus oder Aquarium machten schnell die Runde und spiegelten wider, wie wenig beliebt der Sightliner im harten Arbeitsalltag war. Trotz technischer Vielseitigkeit – vom Sattelschlepper bis zum Betonmischer – konnte sich das Konzept nicht durchsetzen. 1964 zog International Harvester den Stecker und ersetzte den Sightliner durch konventionellere Frontlenker-Modelle.

Umso bemerkenswerter ist das aktuell angebotene Exemplar aus Goodyear im US-Bundesstaat Arizona. Sein Eigentümer hat den Sightliner über vier Jahre hinweg restauriert – der Truck ist fahrbereit, zugelassen und verfügt über einen überholten 9,0-Liter-V8-Benziner mit manuellem Fünfganggetriebe. Der Verkäufer hat viele technische Komponenten erneuert, von Bremsen über Luftleitungen bis zur Elektrik. Fahrzeuge dieser Baureihe tauchen nur äußerst selten in so einem guten fahrbereiten Zustand auf.

Facebook Marketplace Wegen der starken Tönung schwer erkennbar: Die Fußraum-Fenster von Fahrer und Beifahrer.

John-Deere-Grün-Gelb statt IH-Rot Für Irritation sorgt die Lackierung: Der Truck erstrahlt in Grün-Gelb und somit in der klassischen Farbkombination des Konkurrenten John Deere. Die ikonische Farbe von International Harvester ist rot – Fans der Marke sprechen auch von Red Power. So gibt es ein Red Power Magazin und jährliche Messen, wie beispielsweise des Red Power Round Up. Wegen der markenfremden Farbkombination erscheint der zum Verkauf stehende Sightliner noch eigenwilliger. Passend dazu sind die unteren Scheiben stark getönt – das Problem der heißen Beine besteht natürlich bis heute. Der Verkäufer möchte 15.000 Dollar (aktuell umgerechnet zirka 12.880 Euro) für seinen International Harvester Sightliner, was angesichts von Zustand und Seltenheit angemessen erscheint.