Audi A8 am Ende seines Modellzyklus: Oberklasse-Limousine macht erstmal Pause

Seit dem 18. Februar nimmt Audi für seine Luxuslimousine keine individuellen Bestellungen mehr über den Konfigurator mehr an. Damit ist das vorläufige Ende des Topmodells erreicht – weil die aktuelle Baureihe am Ende ihres natürlichen Lebenszyklus angekommen ist.

Audi führt auf seiner Website zwar noch die A8 -Familie, der Konfigurator ist aber verschwunden. In der Neuwagenbörse zeigt Audi nur noch verfügbare Bestandsfahrzeuge – der Bestand kann sich stündlich ändern. Zum Zeitpunkt der Recherche standen dort für den normalen A8 und den A8 L jeweils keine Neuwagen, für den A8 TFSI e und den S8 jeweils noch ein Fahrzeug – ausdrücklich als Momentaufnahme, denn genau diese Bestände können sich laufend ändern. Nachfragen beim Händler können sich lohnen, nicht jedes verfügbare Modell muss auf der Website auftauchen.

USA als Bestandsfahrzeug-Markt In den USA ist die Lage derzeit noch deutlich weniger final. Auf Audi USA sind sowohl der A8 als auch der S8 weiter als 2024er-Modelle gelistet, jeweils mit den Menüpunkten "Build & price" und "Search inventory". Das heißt: Der Markt läuft dort zumindest sichtbar noch zweigleisig – über Konfiguration und über Händlerbestand. Allerdings sind die USA ein Bestands-Markt – eine Mehrheit der Kunden nimmt sich vom Händler eines der Autos mit, die der vorrätig hat. Da viele Kunden zu einer nahezu Vollausstattung tendieren, sind individuelle Konfigurationen seltener gefragt.

Flaggschiff seit 1994 Audi selbst beschreibt den A8 seit 1994 als Speerspitze der Marke im Segment der Luxuslimousinen; die aktuelle vierte Generation haben die Ingolstädter 2017 vorgestellt. Während der Modellzyklus der Limousine jetzt endet, steht kein direkter Nachfolger bereit. Erste Details zu einem neuen A8 möchte Audi aber noch in diesem Jahr verkünden. Derweil rückt das für 2026 erwartete große Luxus-SUV Q9 an die Spitze der Modellpalette. Sollte Audi später wieder einen neuen A8 vorstellen, der nicht zwangsläufig A8 heißen muss, dürfte er zusammen mit dem Q9 das Prädikat Topmodell tragen.