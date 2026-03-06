Fliegender VIP-Benz: Airbus präsentiert Mercedes-Hubschrauber

Die Kooperation zwischen Airbus und Mercedes-Benz bringt erneut ein gemeinsames Highlight hervor. Unter dem Label von Airbus Corporate Helicopters (ACH) wurde in São Paulo der ACH145 Mercedes-Benz Edition vorgestellt. Der VIP-Hubschrauber basiert auf dem leichten Mehrzweckhubschrauber Airbus H145 – ergänzt durch die Kabinengestaltung aus der Designabteilung des Stuttgarter Herstellers.

Die Präsentation in der brasilianischen Metropole ist kein Zufall: São Paulo gilt als einer der weltweit größten Märkte für private Hubschrauberflotten.

Kabine für vier bis acht Passagiere Die Zusammenarbeit zwischen Airbus und Mercedes-Benz begann 2010 mit dem Ziel, Gestaltungselemente aus der Automobilentwicklung auf die Innenräume von Hubschraubern zu übertragen. Nach Angaben beider Hersteller wurden bislang 26 Hubschrauber dieser Edition ausgeliefert. 2021 verlängerten beide Unternehmen die Kooperation und überarbeiteten das Konzept. Dabei wurde die aktuelle Mercedes-Designphilosophie "Sensual Purity" stärker in die Kabinengestaltung integriert.

Der ACH145 Mercedes-Benz Edition ist in verschiedenen Layouts erhältlich und bietet Platz für vier bis acht Passagiere. Insgesamt stehen sechs unterschiedliche Designkonzepte zur Verfügung, die sich in Materialien, Farben und Sitzanordnung unterscheiden. Einige Details orientieren sich sichtbar am Automobildesign der Marke. Dazu zählen etwa eine zentrale Mittelkonsole zwischen den Sitzen, Cupholder oder dekorative Elemente mit Mercedes-Sternen. Als gestalterische Referenzen dienten unter anderem die Konzeptfahrzeuge Mercedes-Benz Vision EQS und Mercedes-Maybach Vision Ultimate Luxury.

Technisches Update: Fünfblattrotor Technisch basiert der Hubschrauber auf der aktuellen Version des H145 mit fünfblättrigem Hauptrotor. Dieses Rotor-Upgrade wurde in den vergangenen Jahren für die Baureihe eingeführt und bringt mehrere Änderungen:

geringere Vibrationen

niedrigeres Geräuschniveau

höhere Nutzlast Durch die Rotoränderung steigt die mögliche Zuladung um bis zu 150 Kilogramm, was zusätzliche Passagiere, Gepäck oder Innenausstattung erlaubt.

Leistung und Reichweite Die Leistungsdaten entsprechen weitgehend denen der aktuellen H145-Plattform:

Höchstgeschwindigkeit: etwa 137 Knoten (rund 254 km/h)

Flugdauer: bis zu vier Stunden, abhängig von Einsatzprofil und Ausstattung Damit liegt die Geschwindigkeit im Bereich vieler leistungsstarker Straßenfahrzeuge, etwa des Mercedes-AMG G 63. Offizielle Preise nennt Airbus nicht. Branchenberichte gehen jedoch von einem Einstiegspreis von etwa 10 Millionen US-Dollar (rund 8,6 Millionen Euro) aus. Der endgültige Preis hängt stark von der individuellen Kabinenkonfiguration ab. Wie im Automobilbereich sind Materialwahl, Sitzlayout und Ausstattung weitgehend frei konfigurierbar.

Airbus positioniert den ACH145 Mercedes-Benz Edition vor allem für VIP-Transport, Unternehmensflotten und private Betreiber. Durch die Kombination aus Hubschrauberplattform und individuell gestalteter Kabine soll das Modell vor allem Kunden ansprechen, die häufig zwischen verschiedenen Städten oder Regionen unterwegs sind. Technisch bleibt der Hubschrauber jedoch Teil der H145-Familie, die weltweit auch in Bereichen wie Rettungsdienst, Polizei oder Offshore-Transport eingesetzt wird.