23. Silvretta Classic Rallye Montafon 2021 Endlich wieder auf der Straße

Wenn vom 1. bis 3. Juli 2021 über 160 Oldtimer die Straßen Österreichs bereichern, ist klar: Die Silvretta Classic Rallye Montafon hat begonnen. Vom Alfa Romeo Bertone 1300 Junior bis zu Volkswagen Karmann Ghia ist im Starterfeld nahezu alles zu finden, was das Autoherz begehrt. "Seit der ersten Durchführung im Jahr 1998 ist die Silvretta Classic Rallye Montafon ein Magnet für Oldtimerfans aus nah und fern. Nach der pandemiebedingten Absage im Vorjahr geht die traditionsreiche Veranstaltung 2021 bereits in ihrer 23. Auflage über die Bühne. Die rollenden Kostbarkeiten der Automobilgeschichte lassen nicht nur die Herzen ausgewiesener Motorsportfans höherschlagen", schwärmt Landeshauptmann Markus Wallner.

Marcel Sommer Jörg Mannsperger, Geschäftsführer Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG, freut sich auf den Start der Silvretta Classic Rallye Montafon 2021.

Auch Heike Ladurner-Strolz, Aufsichtsratsvorsitzende Montafon Tourismus, freut sich sehr über die Rallye: "Gerade nach diesem besonderen Jahr nun wieder Normalität und (Motor-) Kraft zu fühlen, macht uns glücklich und ist ein Zeichen, dass wir wieder durchstarten."

9.500 Kilometer weite Anreise

Ganz "normal" ist aber auch die 23. Auflage nicht. So fand dieses Mal die Begrüßung und das Briefing virtuell statt – was dem Teilnehmerfeld dank der hervorragenden Vorbereitung nichts ausmachte. So ganz normal war das Wetter jedoch auch nicht. So wechselten sich Sonnenschein, Nebel und leichter Nieselregen in unregelmäßigen Abständen ab, was, sehr zur Freude der zahlreichen Zuschauer am Straßenrand, zu sehenswerten Dachwechseln am Straßenrand führte.

Arturo Rivas Kam auf eigener Achse aus Stavanger (Norwegen) ins 1.760 Kilometer entfernte Gaschurn (Österreich): Helge Holck-Dykesteen.

Fast schon traditionell hatte auch in diesem Jahr der Norweger Helge Holck-Dykesteen mit 1.760 Kilometern die weiteste Anreise auf eigener Achse in seinem Chevrolet Corvette Indy Pace Car von 1986. Getoppt wird diese Kilometerzahl dieses Jahr nur noch von Jan Becker, der im Porsche 911 Carrera 3.2 von 1984 an den Start geht. Fast 9.500 Kilometer legte der im kalifornischen Palo Alto lebende Oldtimer-Fan für die Teilnahme an der Silvretta Classic Rallye Montafon zurück.

Tag 1 – Silvretta Classic Rallye Montafon

Am ersten Tag führte das Roadbook zuallererst eine der schönsten Straßen der Welt hinauf. Die Namensgeberin der Rallye, die Silvretta Hochalpenstraße ist eine Mautstraße, die 22,3 Kilometer von Partenen im Montafon (1.051 Meter) in 34 Kehren über die auf 2.032 Meter hoch gelegene Bielerhöhe bis nach Galtür (1.584 Meter) im Paznauntal führt. Nach der Wertungsprüfung auf dem Wandererparkplatz des Kops Staussees ging es die 34 Kehren zurück in Richtung Wintersportorte Gaschurn und St. Gallenkirch, wo eine sehr anspruchsvolle Dreifachprüfung auf die Teilnehmer wartete.

Der anschließende Weg über den Bartholomäberg beschenkte die Oldtimer-Fahrer mit einer grandiosen Aussicht. Überraschend waren jedoch nicht nur der herrliche Blick, sondern auch eine geheime Wertungsprüfung. An Stellen wie diesen zeigt sich in den meisten Fällen, wer bei einer Oldtimer Rallye auf Sieg und wer unter dem Motto "Dabeisein ist alles" fährt. Doch nicht nur hier, sondern auch nach einem Blick in das eine oder andere Cockpit wird schnell klar, wem jede einzelne Abweichungs-Zehntel eine Träne ins Auge drückt. So finden sich sowohl Teams mit nur einer manuellen und erst vor kurzem für 30 Euro ersteigerten Stoppuhr als auch Teams mit mehr als sechs Stoppuhren im Wert von je 5.000 Euro im Starterfeld. Doch wie beim Fußball heißt es auch hier: "Geld allein schießt keine Tore". Sprich: Ohne ein gutes Teamwork zwischen Fahrer und Beifahrer geht hier nichts.

Thomas Kurz So sehen Sieger aus: Andreas Schick und Jens Faber im Triumph TR 4 von 1963 gewannen den ersten Rallye-Tag.

PDF

Silvretta Classic Rallye Montafon Tag 1 WP 1 1,42 MByte

PDF

Silvretta Classic Rallye Montafon Tag 1 WP 2 1,42 MByte

PDF

Silvretta Classic Rallye Montafon Tag 1 WP 3 1,42 MByte

PDF

Silvretta Classic Rallye Montafon Tag 1 WP 4 1,42 MByte

PDF

Silvretta Classic Rallye Montafon Tag 1 Geheime WP 1,42 MByte

PDF

Silvretta Classic Rallye Montafon Tag 1 WP 5 1,42 MByte

PDF

Silvretta Classic Rallye Montafon Tag 1 WP 6 1,42 MByte

PDF