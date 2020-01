43/50 Ein Manta-Fahrer kommt an eine Ampel. Neben ihm steht ein Mercedes. Der Mercedes-Fahrer kurbelt die Scheibe runter und fragt den Manta-Fahrer: „He, was ist saublöd, hat vier Füße, vier AÄrme und zwei Köpfe?“ – „Weiß nicht!“ antwortet der Manta-Fahrer. „Na, Du und Deine Freundin!“ lacht der Mercedes-Fahrer. Die Ampel wird grün und beide brettern davon. An der nächsten Ampel steht der Manta-Fahrer neben einem GTI und will seinen Frust abladen. Er kurbelt die Scheibe runter und ruft zum GTI-Fahrer: „He, was ist saublöd, hat vier Füße, vier Arme und zwei Köpfe?“ – „Weiß nicht!“ antwortet darauf der GTI-Fahrer. „Na, ich und meine Freundin!“ erwidert der Manta-Fahrer.