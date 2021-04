Alfa Romeo 1900 Sport Coupé ATL (1965) Seltenes Alfa Romeo Coupé

Bis in die 1960er-Jahre war es üblich, dass Karosseriebauer oder Designer auf Basis alltäglicher Fahrzeugmodelle eigene Entwürfe realisierten. Der Alfa Romeo 1900 war als sportiche Limousine mit bis zu 180 km/h Höchstgeschwindigkeit eine beliebte Basis für Coupés und Cabrios berühmter Karosserieschneider wie Ghia, Pininfarina, Touring oder Zagato.

Eins von acht Coupés, die ATL baute

Silverstone Auctions

Auch heute eher unbekannte Firmen wie die Autotecnica del Lario (ATL) aus der Lombardei entwarfen Coupé-Formen für den Alfa Romeo 1900. Acht Coupés soll ATL gebaut haben, eines davon steht am 22. Mai 2021 bei Silverstone Auctions zum Verkauf. Zuletzt gehörte es einem Besitzer am Comer See, der das Coupé nun offenbar verkaufen möchte. Einen Preis schreibt das britische Auktionshaus nicht an das italienische Coupé.

Silverstone Auctions

Der flache Zweisitzer wurde erst kürzlich fertig restauriert und in Britsh Racing Green lackiert. Die beiden Sitze sind mit dunkelbraunem Leder bezogen, ansonsten entspricht das Cockpit damaligem Alfa-Standard: viele Uhren in Blech hinter einem steil stehenden Holzlenkrad mit drei gelochten Metallspeichen.

Alfa-Vierzylinder mit 100 PS

Die Karosserie des 1900 Sport Coupé wurde aus Aluminiumblechen über einen Gitterrohrrahmen gedengelt. Unter der Haube sitzt der namensgebende 1900er-Motor, der es mit zwei obenliegenden Nockenwellen und zwei Dellorto-Vergasern auf 100 PS bringt.

Umfrage 23990 Mal abgestimmt Würden Sie einen Oldtimer bei einer Online-Auktion kaufen? Ja klar! Wenn das Auto gut, das Auktionshaus seriös und die Gelegenheit günstig ist. Niemals! Das ist mir viel zu riskant. mehr lesen

Fazit

Seltene Coupés kleiner Karosseriebauer auf Basis von Alfa-Romeo-Technik lassen Kenner mit der Zunge schnalzen und uns gespannt erwarten, welchen Preis die hübsche Rarität wohl einbringen wird.