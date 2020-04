Giulia GT Electric von Totem Automobili Alfa Romeo-Restomod mit Elektroantrieb

So stark und schnell war der GT Junior zu seinen besten Zeiten nicht: Dank E-Power erreicht dieser Alfa Romeo-Umbau 525 PS und sprintet in 3,4 Sekunden von Null auf Hundert.

Oldtimer-Umbauten, bei denen der ursprüngliche durch einen elektrischen Antrieb ersetzt wird, gibt es inzwischen fast unzählige. Aber kaum einer setzt die Aufgabenstellung derart konsequent um wie Totem Automobili. Das muss aber auch so sein, schließlich schauen die Fans von Italo-Legenden wie den Alfa Romeo-Coupés Giulia Sprint GT und GT Junior bei so etwas sehr genau hin. Aber bei dieser Neuauflage dürften selbst die Augen der härtetesten Traditionalisten hell leuchten.

525 PS und 940 Newtonmeter

Einerseits wegen der reinen Daten. Totem verpasst dem Alfa einen Elektromotor, der nicht weniger als 525 PS leistet und maximal 940 Newtonmeter bereitstellt. Damit soll die nun Giulia GT Electric genannte Schönheit in 3,4 Sekunden von Null auf Hundert beschleunigen. In der Leistungselektronik sind drei Fahrmodi hinterlegt: Dynamic, Natural und Advanced. Das 350 Kilogramm schwere Batteriepaket verfügt über eine Kapazität von 50,4 Kilowattstunden. Das soll für eine Reichweite von 320 Kilometern reichen und sich per Schnellladung füllen lassen.

Totem Automobili Das 50,4-kWh-Akkupaket wiegt 350 kg und soll eine Reichweite von 320 km garantieren.

Auch beim Aufbau seines Autos nimmt Totem Automobili nicht gerade den bequemsten Weg. Als Basis dient stets ein echter, zwischen 1970 und 1975 gebauter GT Junior 1300/1600. Der Oldtimer wird komplett gestrippt, woraufhin die Totem-Techniker den Rahmen von Hand restaurieren, verstärken und gegen Rost wappnen. Beim Verstärken helfen der FIA-Vorgaben entsprechende und neu eingepasste Überrollkäfig sowie der neue hintere Hilfsrahmen, der auch den Motor aufnimmt. Letztlich bleiben zehn Prozent vom Original-Chassis übrig; der Rest ist eine Eigenanfertigung aus Aluminium.

Eine Karosserie komplett aus Karbon

Ist der Unterbau erst einmal hergerichtet, erhält das Auto eine vollständig aus Karbon bestehende Karosserie-Beplankung. Das senkt nicht nur das Gewicht, sondern minimiert auch Schweißnähte, Spaltmaße etc. Um die reduzierte Optik zu perfektionieren, verzichtet Totem Automobili bei der Giulia GT Electric auf Stoßstangen. Neu ist übrigens auch der Unterboden, der – wie bei einem Supersport- oder Rennwagen – Anpressdruck generieren soll. Das Design aller Leuchten ist neu, lehnt sich aber ans Original an; allerdings arbeiten sie rundum mit LED-Technik.

Totem Automobili In der Karbon-Karosserie sitzen LED-Leuchten. Einen Auspuff braucht der Elektro-Alfa nicht.

Die 17-Zoll-Aluminiumräder greifen die Optik früherer Renn-Alfas auf. Die Bereifung liefert Continental in Form von SportContact-Pneus. Die vorderen Radaufhängungen sind in MacPherson-Bauweise ausgeführt, hinten kommt eine Mehrlenker-Hinterachse aus Aluminium zum Einsatz. Das serienmäßige Bilstein Clubsport-Gewindefahrwerk lässt sich zehnfach in Zug- und Druckstufe einstellen – auf Wunsch per App. Gegen Aufpreis baut Totem aber auch ein speziell für die Giulia GT Electric entwickeltes Luftfederfahrwerk ein. Die Bremsanlage liefert Brembo. Als Standard verbeißen sich B-M4-Sättel in den 354 und 328 Millimeter großen Scheiben. Optional rüstet Totem auf eine Brembo GT-R-Anlage auf.

Karbon, Leder und viele Bildschirme

Innen erhält die Giulia GT Electric eine Ausstattung aus feinem italienischen Leder, aber auch moderne Technik. Über eine neu installierte Elektronik werden mehrere Monitore angesteuert: Zwei 3,5-Zoll-Displays dienen als digitale Instrumente. Ein weiterer Screen sitzt vor dem Beifahrer im Kohlefaser-Armaturenbrett und informiert über den Zustand der Batterie. Einen anderen 3,5-Zoll-Monitor präsentiert das Infotainment-System mit DAB-Radio, Navigationssystem samt interaktiver Karten, Bluetooth und einigen Apps. Außerdem integriert Totem Automobili elektrische Fensterheber, ein Keyless Go-System samt Diebstahlwarnanlage, eine Klimaanlage und eine angemessene Soundanlage.

Fazit

Ursprünglich wollte Totem Automobili seine Giulia GT Electric Mitte Juli beim Festival of Speed in Goodwood präsentieren. Nun, da die Veranstaltung wegen des Corona-Virus mindestens bis in den Spätsommer oder sogar Herbst verschoben wurde, müssen sich die Italiener neu orientieren. Aber wann und wo auch immer der Elektro-Alfa debütieren wird, dürfte er Eindruck hinterlassen. Und zwar nicht zu knapp.