Alfa Romeo Spider im Original-Test von 1966: So fuhr er wirklich

Schon vor seinem Auftritt im oscarprämierten Kinofilm "Die Reifeprüfung" war der Alfa Romeo Spider ein Hit: Sein Preis von 13.000 Mark galt als relativ günstig für einen offenen Sportwagen, die von Pininfarina gestaltete Karosserie war attraktiv und die Motoren von Alfa Romeo gehörten zu den besten auf dem Markt. Schon die Giulia hatte die Tester und das Publikum beeindruckt. Zwar war das rundliche Heck des Duetto umstritten, doch das änderte sich 1969 mit dem "Coda Tronca", dessen zehn Zentimeter kürzeres Heck mit einem Fastback endete. Alfa Romeo baute den Spider 27 Jahre lang – erst nach zwei weiteren Facelifts ("Aerodinamica" und "Tipo 4") endete die Produktion. Die Nachfolgemodelle hatten Frontantrieb und quer eingebaute Motoren.