Wirklich das beste Auto der Welt? Mercedes 450 SEL 6.9 im Test von 1975

Die im September 1972 präsentierten neuen Modelle 280 S, 280 SE und 350 SE der Baureihe W 116 nannte Mercedes erstmals offiziell S-Klasse. Der Nachfolger der bisherigen Spitzenmodelle der Baureihe W 108 / W 109 war sichtbar moderner und hatte jede Menge neuer Technik zu bieten. Die Doppelquerlenker-Vorderachse mit Lenkrollradius 0 war im Wankel-Sportwagen C 111 erprobt worden. Die Schräglenker-Hinterachse war hingegen prinzipiell von Strich-Acht und R 107 bekannt. Vom 1971 präsentierten Roadster kannte man auch die großflächigen Rückleuchten. Eine steifere Fahrgastzelle, das stark gepolsterte Armaturenbrett und der über die Hinterachse gerückte Tank dienten der Sicherheit. Windleitprofile an den A-Säulen hielten die Seitenscheiben auch bei ...
Mercedes 450 SEL 6.9 im historischen Test :Warum dieser Mercedes 1975 das weltbeste Auto war
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Auf den Titel von Heft 21/1975 schrieb auto motor und sport: Das beste Auto der Welt. Gemeint war das Spitzenmodell der S-Klasse, der 450 SEL 6.9. Lesen Sie hier den Original-Test.
Veröffentlicht am 29.03.2026
Foto: Hans Peter Seufert