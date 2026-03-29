Wirklich das beste Auto der Welt? Mercedes 450 SEL 6.9 im Test von 1975

Die im September 1972 präsentierten neuen Modelle 280 S, 280 SE und 350 SE der Baureihe W 116 nannte Mercedes erstmals offiziell S-Klasse. Der Nachfolger der bisherigen Spitzenmodelle der Baureihe W 108 / W 109 war sichtbar moderner und hatte jede Menge neuer Technik zu bieten. Die Doppelquerlenker-Vorderachse mit Lenkrollradius 0 war im Wankel-Sportwagen C 111 erprobt worden. Die Schräglenker-Hinterachse war hingegen prinzipiell von Strich-Acht und R 107 bekannt. Vom 1971 präsentierten Roadster kannte man auch die großflächigen Rückleuchten. Eine steifere Fahrgastzelle, das stark gepolsterte Armaturenbrett und der über die Hinterachse gerückte Tank dienten der Sicherheit. Windleitprofile an den A-Säulen hielten die Seitenscheiben auch bei ...