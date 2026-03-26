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Ferrari 365 GTB/4 Daytona im Test von 1973: 280 km/h Spitze - und sonst?

Ferrari 365 GTB/4 Daytona im historischen Test
Schön und schnell, aber auch gut?

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Zu den schönsten Autos der Welt zählt der Ferrari 365 GTB/4. Und er zählt auch zu den teuersten und schnellsten: Mit einem Preis von rund 80.000 Mark und einer Höchstgeschwindigkeit von fast 280 km/h deutet er an, dass man bei ihm mit sehr vielen Superlativen rechnen kann.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 26.03.2026
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75 Jahre AMS Ferrari 365 GTB
Foto: Julius Weitmann

Der 1968 auf dem Pariser Autosalon präsentierte 365 GTB/4 bleibt bis zum Erscheinen des 456 GT für lange Zeit der letzte Ferrai mit 12-Zylinder-Frontmotor. Zu seiner Zeit war das Coupé mit dem inoffiziellen Namen Daytona eines der schnellsten Autos: Mit seinem 352 PS starken 4,4-Liter-V12 läuft der Zweisitzer 280 km/h. Weil das Fünfgang-Schaltgetriebe nach dem Transaxle-Prinzip an der Hinterachse eingebaut ist, hat der Daytona eine fast ausgeglichene Gewichtsverteilung von 50:50 auf den Achsen. Das ist gut für Handling und Fahrverhalten.

Sammlerauto mit Motorsport-Hintergrund

Pininfarina-Designer Leonardo Fioravanti schuf mit dem Daytona einen der schönsten Ferrari, dessen Form immer wieder nachgebaut und zitiert wurde. Der Name stammt vom 24-Stunden-Rennen ...

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