Seltenes Alpina B7 Turbo Coupé/1 wird versteigert Mehr 80er geht nicht

Bügel-Kopfhörer auf den Ohren, den Walkman lässig in die Einschubtasche des Ballonseide-Trainingsanzugs gesteckt – die 80er waren eine wilde Zeit. Mehr noch als für Mode und Accessoires gilt das für die Autos dieser Epoche. Lamborghini bringt den durstigen LM002, Lancia den Delta S4 Stradale, Audi den Quattro und Alpina das B7 Turbo Coupé/1. Zwischen 1984 und 1987 entstehen genau 110 Exemplare auf Basis BMW 635 CSi (E24/1) – eines davon wird am 10. Dezember 2022 von RM Sotheby's in Miami versteigert.





Nummer 58 wurde 1986 in Düsseldorf erstmalig zugelassen und blieb bis 2015 in Deutschland. Dort hatte der Alpina einigen Asphalt unter den Pneus, denn auf der Uhr stehen rund 123.000 Kilometer. Nur 200 davon stammen vom aktuellen Besitzer, der das Auto zuletzt zu sich in die Schweiz importiert hatte. Dass der B7 gefahren wurde, sieht man ihm an. Nicht auf eine verheizte Kiesplatz-Art-und-Weise, sondern in Gestalt von ehrlichen Gebrauchsspuren. Falten im Leder, Striemen in Kunststoffteilen, Wellen im Teppich – sowas eben. Und das ändert nichts am hervorragenden Gesamtzustand.

Courtesy of RM Sotheby's Rund 123.000 Kilometer hat der Reihensechser runter. Kenner wissen: Da geht noch einiges mehr.

Deutliche Unterschiede zum BMW

Von der BMW-Basis unterscheidet sich der Alpina rein technisch massiv. Die Buchloer entwickelten mit dem B7 nicht weniger als die seinerzeit schnellste Limousine der Welt mit dem ersten Serien-Sechszylinder-BMW-Turbomotor überhaupt. Zunächst mit drei Litern Hubraum und maximal 300 PS, als Topversion Turbo Coupé/1 dann mit 3,5 Litern, 330 PS und maximal 512 Newtonmetern Drehmoment. Stark genug für ein Spitzentempo von bis zu 270 km/h. Den Lader vom Typ K27 mit variablem Ladedruck lieferte KKK (Kühnle, Kopp & Kausch), die Verdichtung wurde reduziert und Spezialkolben verbaut. Auch Saugrohr, Einspritzung, Zündung, Ladeluftlühlung und Abgasanlage tauscht Alpina aus. Getriebe und Hinterachse werden zudem optimiert, letztere optional mit einer 25-Prozent-Sperre angeboten, die beim Auktions-Auto mit an Bord ist.

Rein äußerlich modifiziert Alpina den 635 CSi mit einem hauseigenen Bodykit, neuen Felgen und dem ikonischen Dekor, das in Silber oder Gold geordert werden konnte. Innen füllen schwarze Recaro-Ledersitze, ein Auto-Telefon, ein elektrisches Schiebedach und beheizbare Scheiben die Optionsliste weiter auf. Ausstattung, Zustand und Seltenheit haben ihren Preis. Zwischen 90.000 und 110.000 Dollar (ca. 86.100 bis 105.200 Euro) soll das seltene Coupé einbringen. Dafür erhalten Sie aber auch ein Fahrzeug, das Sie selbst mit einem Ballonseide-Trainingsanzug bekleidet fahren können, ohne lächerlich zu wirken.

Fazit

RM Sotheby's versteigert ein seltenes Alpina B7 Turbo Coupé/1 von 1986, das während seines bisherigen Auto-Lebens ausgiebig bewegt wurde. Rund 123.000 Kilometer stehen auf der Uhr, Gebrauchsspuren sind da ganz normal. Insgesamt ist der Zustand dennoch top – deshalb soll der B7 auch bis zu 110.000 Dollar einbringen.