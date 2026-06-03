Redakteure empfehlen: 5 Youngtimer, Jahrgang 2006

Im Auto-Jahrgang 2006 debütierten mutige Entwürfe mit ausgeprägten Charakteren. Während einige Hersteller auf zeitlose Eleganz setzten, loteten andere die Grenzen des Designs und der Technik neu aus. Das Ergebnis sind faszinierende Youngtimer, die heute erschwinglicher sind als je zuvor und dennoch nichts von ihrem ursprünglichen Charakter verloren haben. Alltagstauglich sind sie außerdem. Vom BMW Z4 Coupé über Citroën C6 und Honda Civic bis hin zu Porsche 911 und Mercedes CL 500 – die Vielfalt dieser Ära ist beeindruckend. Unsere Redakteure werfen einen persönlichen Blick auf fünf sehr unterschiedliche Charakterdarsteller und verraten, was sie bis heute so begehrenswert macht.