Audi Quattro in auto motor und sport 8/1980: Erster mit Allrad und Turbo

Der Audi Quattro, der 1980 mit einem 200 PS starken Fünfzylinder-Turbomotor debütierte, setzte neue Maßstäbe im Automobilbau. Technisch revolutionär war sein permanenter Allradantrieb, der mittels einer von Getriebekonstrukteur Fritz Tengler entwickelten Hohlwellen-Lösung realisiert wurde. Mit dieser Technik wurde der Quattro nach dem Jensen FF zum ersten, in größerer Serie gebauten Straßenfahrzeug mit permanentem Allradantrieb und prägte damit nicht nur Audis Modellpolitik, sondern beeinflusste nachhaltig die gesamte Automobilbranche. Im Laufe der Produktion flossen technische Detailverbesserungen ein, darunter ab 1989 ein 220 PS starker 20-Ventil-Motor und ab 1987 ein Torsendifferenzial. Der hohe Preis – vergleichbar mit dem eines Porsche ...