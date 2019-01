Die Liste der bisher am teuersten versteigerten Autos führt ein Ferrari an, der erst im vergangenen Jahr bei einer Auktion den Besitzer wechselte: Ein Ferrari 250 GTO aus dem Besitz des ehemaligen Microsoft-Chefentwicklers Gregory Whitten wurde für 48,4 Millionen Dollar verkauft. Den Renn-GTO mit der Chassisnummer 3413GT fuhr Phil Hill 1962 bei Tests, Edoardo Lualdi-Gabardi gewann damit die Bergmeisterschaft. Versteigert hat den dritten je gebauten GTO RM Sotheby’s am 24. und 25. August in Monterey im Umfeld des Concours d’Elegance im noblen Golfclub von Pebble Beach und den historischen Rennen auf der Rennstrecke von Laguna Seca. Für einen guten Preis ist ein entsprechendes Umfeld eben hilfreich.

Mercedes-Monoposto für 29,65 Millionen Dollar

Insgesamt sind sieben der zehn teuersten Auktions-Autos Ferraris. Rennhistorie und ein langjähriger Vorbesitz sowie mindestens ein prominenter Fahrer gehören in diesem exklusiven Zirkel offenbar zum guten Ton: Wenn Juan Manuel Fangio am Steuer saß, steigern interessierte Bieter auch einen Mercedes in Ferrari-Preisregionen. Wobei so ein W196 von 1954 ohnehin von Natur aus über die preissteigernden Faktoren Rennhistorie und Seltenheit verfügt. Der Siberpfeil erzielte 2013 bei einer Auktion von Bonhams einen Preis von 29,65 Millionen Dollar. In die Top Ten schaffte es als einer von drei Nicht-Ferrari ein Aston Martin DBR1, den RM Sotheby’s 2017 versteigert hat. Der grün lackierte Brite erreichte einen Preis von 22,55 Millionen Dollar.

Ferrari 250 GTO versteigert 48,4 Millionen - neuer Rekord

No sports: Duesenberg für 22 Millionen Dollar

Gar nichts mit Sport am Hut hat ein Duesenberg SSJ von 1935, den Gooding im vergangenen Jahr versteigerte. Langte trotzdem für mehrere Rekorde: teuerster Duesenberg, teuerstes Auto einer amerikanischen Marke, teuerstes bisher von Gooding versteigerte Auto: glatte 22 Millionen Dollar brachte das mondäne Vorkriegs-Cabriolet. Hilfreich war sicher, dass einer der Vorbesitzer Gary Cooper war und der SSJ mit Dopelvergaser-Kompressormotor überhaupt nur zwei Mal gebaut wurde. Für 5.000 Dollar mehr hätte es auch einen Ferrari 290 MM gegeben. Doch das ist in dieser Klasse nichts Besonderes.