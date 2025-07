BGH-Urteil zu Oldtimer-Kauf: Verkäufer haftet für zugesagte Zustandsnote

Keine HU-Plakette trotz Note 2 bis 3

Im konkreten Fall hatte ein Käufer 2020 einen MG B Roadster von 1973 mit H-Zulassung erworben. In der Verkaufsanzeige war als Zustandsnote "2 bis 3" angegeben. Der Verkäufer gab dort an, den Oldtimer seit 12 Jahren zu besitzen, verwies außerdem auf fortlaufende Erhaltungs- und Restaurierungsmaßnahmen. Im Kaufvertrag war "die Sachmängelgewährleistung unter anderem mit einer Ausnahme für die Haftung bei Beschaffenheitsvereinbarungen ausgeschlossen worden", so das Gericht in einer Mitteilung. In dem Kaufvertrag hieß es: "Der Verkäufer erklärt Folgendes verbindlich zum Zustand des Fahrzeugs: – siehe Gutachten – Note 2–3". Dem Käufer hätten bei Vertragsschluss zwei Gutachten vorgelegen: eines von 2011 mit der Note 2,0 und eines von 2017 mit der Note 3 minus.