BMW 5er aus Isar geborgen Wasserleiche im Bestzustand – wer kennt diesen BMW?

Sieht aus, als hätte BMW mit dem 5er E12 ein ziemlich stabiles Stück Automobilgeschichte abgeliefert. Das lässt zumindest ein Zufallsfund vermuten, den ein Angler an der Isar im niederbayrischen Landkreis Dingolfing-Landau machte. Auf ein ungewöhnliches Objekt am Grund des Flusses aufmerksam geworden, informierte er die örtliche Polizei. Durch den Einsatz eines Tauchroboters konnte schnell festgestellt werden, um was es sich bei dem Objekt handelt: Einen Pkw, an dem sogar noch Kennzeichen befestigt waren.

Polizei Landau Der braucht ein bisschen Cockpit-Spray: Innenraum des 520i nach der Bergung.

Nach ausführlicher Planung und Vorarbeit ging die Polizei Landau gemeinsam mit der Landauer Wasserwacht Ende Mai ans Werk. Nachdem Taucher das Bergegeschirr befestigt und das Wrack gesichert hatten, konnte es mit einem Mobilkran ans Tageslicht befördert werden. Dort staunte die Einsatzleitung nicht schlecht: Offensichtlich lag das Auto seit mindestens 35 Jahren am Grund der Isar, denn der TÜV war im Dezember 1988 abgelaufen.

Bemerkenswert guter Karosseriezustand

"Wir waren direkt fasziniert vom gut erhaltenen Unterboden", so ein Polizeisprecher auf unsere Anfrage. Offenbar steckte der 5er so tief im Schlick des Isargrundes, dass kaum Sauerstoff an das Wrack gelangte und der Rost deshalb weitgehend Sendepause hatte. Eine Erleichterung gab es außerdem nach einer ersten Grundreinigung des Oldtimers, bei der sich kein Hinweis auf Personen beziehungsweise deren Überreste im Fahrzeug fand.

Rätsel gibt der blaue 5er dennoch auf. Obwohl die Kennzeichen und das Typenschild gesichert werden konnten, bleibt die Herkunft erst einmal verborgen. Bei den Zulassungsbehörden sind die Daten nach so langer Zeit aus Datenschutzgründen gelöscht worden. Eine inzwischen erfolgte Anfrage bei BMW nach der Fahrgestellnummer brachte ebenfalls keinen Hinweis auf den Besitzer. Der war jedenfalls offenbar ein Tiefstapler: Obwohl es sich bei dem Modell um einen 520i handelt, war als Typbezeichnung am Heck ein "518"-Schriftzug angebracht.

Nun hofft das Polizeipräsidium Niederbayern auf Hinweise: Wer war im Zeitraum von ca. 1986 bis 1989 mit einem hellblauen BMW 520i mit dem amtlichen Kennzeichen DGF-HT 24 unterwegs? Beziehungsweise wem wurde dieser Pkw entwendet? Informationen nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 09951-98340 entgegen.

Fazit

Fluss- statt Scheunenfund: Jahrzehnte am Grund der bayerischen Isar haben diesen BMW 520i zwar sichtlich mitgenommen, der bemerkenswert gut erhaltenen Karosserie aber nicht so geschadet, wie man das vermuten möchte. Weniger aus automobilhistorischer Sicht interessiert sich die Landauer Polizei allerdings für den Wagen und wüsste lieber, wem er gehörte und wie er dort hin kam.