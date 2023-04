M3-Limousine mit Camaro-V8 zu verkaufen Falsches V8-Herz unterm M3-Kleid

BMW M3 mit Camaro-Motor in Auktion

Bring a Trailer versteigert eine M3-Limousine der E36-Baureihe. Das Besondere an dem BMW ist der V8-Motor aus einem Chevrolet Camaro. Original fuhr der M3 mit einem Reihensechszylinder.

Puristen sollten besser die Augen schließen: Dieser Artikel handelt von einem BMW M3 der E36-Generation. Wessen Ohren jetzt schlackern und bei wem die Vorstellung von dem Auto den Puls erhöht, der dürfte enttäuscht sein. Einer der Vorbesitzer kam 2014 auf die Idee, dem silbernen Bayern einen Camaro-Motor einzupflanzen.

Das Auktionshaus Bring a Trailer versteigert die Limousine am 30. April 2023. Der letzte Eigentümer besaß den E36 nur ein Jahr, jetzt möchte er den speziellen Umbau wieder verkaufen.

BMW brachte den M3 ursprünglich mit ihrem Reihensechszylinder auf die Welt. Der S50B32-Motor hat einen Hubraum von 3,2 Liter, generiert 321 PS und 350 Nm. Die Sechszylinder-Motoren der Bayern finden viele Autofans begehrenswert. Laufruhe, Klang, Sportlichkeit, Fahrbarkeit und Zuverlässigkeit vereinen sich in den Motoren von BMW.

Bring a Trailer Das Auktionshaus Bring a Trailer versteigert einen umgebauten M3 aus dem Jahr 1997.

V8-Chevy mit 5,7 Liter Hubraum

Der zu ersteigernde BMW rollt stattdessen mit zwei Zylindern mehr über den Asphalt. Der V8-Motor aus einem 2002er Chevrolet Camaro macht den Bayern zu einem Deutsch-Amerikaner. Getreu dem Motto "Hubraum statt Wohnraum" ist der Sauger amerikanisch zünftige 5,7 Liter groß. Mit 288 PS ist der Ami-V8 allerdings leistungsschwächer als der originale Reihensechser. Der Umbau zog einen Rattenschwanz an Veränderungen nach sich. Das Sechsgang-T56-Schaltgetriebe ist mit einem 3,38er-Differenzial gekoppelt. Das Kurzschaltkit gehört ebenfalls nicht zur Serienausstattung. Der S54-Kühler stammt aus der E46-Generation des M3. Der Umbau erforderte ebenfalls eine andere Auspuffanlage.

Die Bastler verpassten dem BMW Sportfedern von H&R. Die 17 Zoll großen Felgen messen vorne 225 Millimeter in der Breite und hinten 20 Millimeter mehr. Der Arctic-Silver-Metallic-Lack (Code 309) weist einige Gebrauchsspuren auf, die Karosserie hat im Laufe der Zeit ein paar Dellen abbekommen. Ob der E36 unter Korrosion leidet, ist nicht bekannt. Kotflügel, Seitenschweller und Kofferraumdeckel waren beliebte Schwachstellen bei dieser M3-Generation. Rostfreie BMW als Coupés oder Cabrios mit Sechszylinder-Motoren gelten heutzutage als Wertanlage.

Bring a Trailer Bastler verpassten dem E36 einen V8-Motor aus einem 2002er Chevrolet Camaro.

Schwarzes Nappaleder im Innenraum

Das Interieur besteht aus schwarzem Nappaleder und Holzakzentuierungen. Der Zustand ist gut, hat aber, wie die Außenhaut, kleinere Gebrauchsspuren. Weniger Charme versprüht das nachgerüstete Pioneer-Radio, da der Wagen allerdings wenig Originalzustand zu bieten hat, dürfte das für Interessierte zu verschmerzen sein.

Sofort ins Auge sticht die zusätzlich nachgerüstete Öldruckanzeige vor dem Armaturenbrett. Der BMW gibt die Geschwindigkeit sowohl in Meilen als auch Kilometer pro Stunde an. Aktuell steht der M3 bei 67.000 gefahren Meilen, das entspricht fast 108.000 Kilometern. Wie viel mit dem V8-Motor gefahren wurde, gibt Bring a Trailer nicht an. Der letzte Besitzer soll 1.600 Kilometer mit dem M3 gefahren sein.

Eine Preiseinschätzung fällt schwer, da ein Vergleich zu anderen M3 mit dem Original-Motor problematisch ist. Gepflegte E36 M3 kosten in Deutschland mindestens 20.000 Euro – jenseits einer Laufleistung von 200.000 Kilometern. Denn Puristen schätzen den Reihensechszylinder auch noch lange nach seinem Produktionszyklus und lassen Herzen höher schlagen.

Fazit

Das Auktionshaus Bring a Trailer will einen M3 (E36) versteigern. Ungewöhnlich ist der V8-Motor aus einem 2002er Chevy Camaro. Der getunten Limousine dürften von echten BMW-Sechszylinder-Fans kaum Herzen entgegenfliegen. Der Umbau macht den E36 zwar zu einem Unikat, aber ob das den Preis steigert, bleibt in diesem Fall fraglich.