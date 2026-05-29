Wie der Lamborghini Countach die Sportwagenwelt veränderte

Die Geschichte des Lamborghini Countach beginnt in den späten 1960er-Jahren, als Ferruccio Lamborghini nach einem Nachfolger für den erfolgreichen Miura suchte. Chefdesigner Marcello Gandini von Bertone erhielt den Auftrag, ein Fahrzeug zu entwerfen, das radikal anders sein sollte. Inspiriert von seiner eigenen Studie Alfa Romeo Carabo aus dem Jahr 1968, schuf Gandini eine Karosserieform, die durch klare Linien und geometrische Präzision bestach. Das sogenannte Keil-Design war geboren.

Der Prototyp LP 500 wurde 1971 auf dem Genfer Autosalon vorgestellt und sorgte für Aufsehen. Die futuristische Optik mit den markanten Scherentüren war nicht nur ein technisches Statement, sondern auch ein ästhetischer Meilenstein. Diese Türen wurden später zum Markenzeichen aller Lamborghini-Modelle mit V12-Motor.

Technische Innovationen und Materialwahl Unter der Aluminiumhaut des Countach verbarg sich eine technische Revolution. Der Gitterrohrrahmen sorgte für hohe Steifigkeit bei geringem Gewicht, während die Karosserie aus Aluminiumblechen gefertigt wurde. Diese Kombination ermöglichte es dem Fahrzeug, trotz seiner aggressiven Optik leicht und agil zu bleiben.

Der längs eingebaute V12-Motor war ein weiteres Highlight. Mit einer Leistung von bis zu 455 PS in späteren Modellen setzte er neue Maßstäbe in der Sportwagenwelt. Die innovative Positionierung des Motors vor der Hinterachse trug zur optimalen Gewichtsverteilung bei und verbesserte das Fahrverhalten erheblich.

Der Einfluss auf spätere Modelle Das Design des Countach hatte weitreichende Auswirkungen auf die Automobilindustrie. Modelle wie der Diablo, Murciélago und Aventador übernahmen viele Designelemente des Countach und entwickelten sie weiter. Besonders das Keil-Design und die Scherentüren blieben zentrale Merkmale der Marke Lamborghini.

Auch andere Hersteller ließen sich inspirieren. Das Konzept des One-Box-Designs, bei dem die Karosserie wie aus einem Guss wirkt, fand in vielen Supersportwagen Nachahmer. Der Countach war somit nicht nur ein Meilenstein für Lamborghini, sondern auch für das Automobildesign insgesamt.

Kritikpunkte und Herausforderungen Trotz seines bahnbrechenden Designs hatte der Countach auch Schwächen. Die Sicht nach hinten war durch die massiven Lufteinlässe stark eingeschränkt, was das Einfädeln in den Verkehr erschwerte. Auch der Innenraum war beengt und bot wenig Komfort – Aspekte, die jedoch von vielen Fans als Teil des kompromisslosen Charakters akzeptiert wurden.

Ein weiterer Kritikpunkt war der hohe Preis: Mit einem Grundpreis von knapp 100.000 Mark gehörte der Countach zu den teuersten Fahrzeugen seiner Zeit. Dennoch konnte er sich dank seines einzigartigen Designs und seiner Performance als Traumwagen etablieren.