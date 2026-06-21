Ein SUV wie eine Festung: Chevrolet Suburban Shield im Detail

Der Chevrolet Suburban Shield ist mit einer Vielzahl von Technologien ausgestattet, die ihn zu einem der sichersten Fahrzeuge seiner Klasse machen. Die Panzerung umfasst verstärkte Stahlplatten und kugelsicheres Glas, das selbst hochkalibrigen Projektilen standhält. Zusätzlich sorgen spezielle Runflat-Reifen dafür, dass das Fahrzeug auch nach einem Reifenbeschuss noch fahrbereit bleibt. Diese Reifen können über mehrere Kilometer hinweg ohne Luftdruck betrieben werden, was im Ernstfall lebensrettend sein kann.

Unter der Haube arbeitet ein Sechsliter-V8-Motor mit 360 PS und 515 Newtonmeter Drehmoment. Doch dieser Motor wurde bei dem angebotenen Modell durch ein Lingenfelter-Kompressor-Kit erweitert. Dieses Upgrade erhöht die Leistung erheblich – vergleichbare Modelle erreichen bis zu 700 PS. Die überarbeiteten Zylinderköpfe und der Kompressor sorgen für eine verbesserte Beschleunigung und ermöglichen es dem schweren SUV, trotz seines Gewichts dynamisch unterwegs zu sein.

Gewicht und Fahrdynamik Mit einem Leergewicht von rund 5,4 Tonnen gehört der Suburban Shield zu den schwersten SUVs auf dem Markt. Dieses hohe Gewicht resultiert aus der umfangreichen Panzerung sowie zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen wie einem Zusatztank für größere Reichweiten. Berichten zufolge können diese Fahrzeuge bis zu 1.000 Kilometer zurücklegen – eine beeindruckende Leistung angesichts des hohen Kraftstoffverbrauchs des V8-Motors.

Die Fahrdynamik leidet jedoch unter dem hohen Gewicht. Während die Beschleunigung dank des leistungsstarken Motors beeindruckend ist, ähnelt das Kurvenverhalten eher dem eines Lastwagens als eines sportlichen SUVs. Dennoch bietet der Suburban Shield eine unvergleichliche Kombination aus Sicherheit und Mobilität.

Zustand des angebotenen Modells Das aktuell zum Verkauf stehende Modell von Northeast Auto Imports zeigt deutliche Gebrauchsspuren, die typisch für Behördenfahrzeuge sind. Der Unterboden weist Roststellen auf, und auch im Innenraum gibt es sichtbare Abnutzungen an Verkleidungsteilen. Dennoch verspricht die geringe Laufleistung von etwa 56.327 Kilometern eine lange Lebensdauer – vorausgesetzt, potenzielle Käufer investieren in notwendige Reparaturen.

Preisgestaltung im Vergleich zur zivilen Version Mit einem Preis von 105.000 US-Dollar (ca. 90.900 Euro) gehört dieser gebrauchte Suburban Shield sicherlich nicht zu den günstigen Angeboten auf dem Markt. Zum Vergleich: Ein neuer Chevrolet Suburban in ziviler Ausführung kostet ähnlich viel oder sogar weniger – allerdings ohne Panzerung und spezielle Sicherheitsmerkmale. Für Sammler oder Fans von Secret-Service-Fahrzeugen könnte dieses Angebot dennoch attraktiv sein.