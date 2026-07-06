Lamborghini Diablo GT: 1 von 80 der Leichtbau-Version mit 575 PS

Ein V12 mit 575 PS, Hinterradantrieb und ein manuelles Fünfgang-Getriebe: Der GT ist die vorletzte Entwicklungsstufe des Diablo vor dem 6.0 mit Allradantrieb und 550 PS. Der GT ist nicht nur 25 PS stärker, sondern auch 80 Kilogramm leichter als der 6.0 – Karosserieteile aus Carbonfaser und der Verzicht auf Allradantrieb sparen Gewicht. In 3,9 Sekunden beschleunigt der Mittelmotorsportwagen von null auf 100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit ist bei 338 km/h erreicht. Schneller war kein anderer Diablo ab Werk. Teurer auch nicht; der Neupreis lag bei 286.323 Euro.

Lamborghini präsentierte den Diablo GT 1999 auf dem Genfer Autosalon. Kurios: Die Stückzahl war auf 80 limitiert, ausgeliefert wurden insgesamt 83 Fahrzeuge. Die Produktion endete im Januar 2000.

Weil Lamborghini nur 83 Diablo GT baute, ist das Modell heute gesucht und teuer: RM Sotheby's hat während der Monterey-Auktionen am 15./16. August 2025 Nummer 67 von 80 versteigert. Der in dem Orangeton Arancio Atlas lackierte Sportwagen erzielte einen Verkaufspreis von 1,435 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 1,2 Millionen Euro.

Schätzpreis: rund 2 Millionen Euro Auf einen deutlich höheren Wert schätzt Bonhams einen schwarzen Lamborghini GT, den das Auktionshaus während der Laguna-Seca-Auktion am 13. August 2026 versteigert. Die Nummer 74 von 80 soll 1,95 bis 2,45 Millionen US-Dollar kosten. Das entspricht umgerechnet rund 1,7 bis 2,2 Millionen Euro.575 PS, V12-Saugmotor, Hinterradantrieb.

Keine 15.000 Kilometer auf dem Tacho Chassisnummer ZA9DE21A0YLA12561 ist das 74. Exemplar. Die originale Farbkombination lautet "Black Rage" außen und Schwarz im Innenraum. Die Laufleistung beträgt laut Bonhams 14.208 Kilometer zum Zeitpunkt der Katalogisierung. Das Fahrzeug war 19 Jahre lang in Besitz eines Eigentümers. Die Wartung erfolgte regelmäßig durch eine spezialisierte Werkstatt. Die Kupplung wurde bei 12.225 Kilometern getauscht.

Zum Lieferumfang zählen die originale Ledertasche, das Bordwerkzeug, ein Schlüssel samt Fernbedienung, Serviceunterlagen sowie eine installierte Rückfahrkamera und Renngurte.