Bugatti Type 35 Formel1-Renner der 1920er

Von null auf 100 km/h in 6,5 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit 215 km/h: Das ist heute noch flott. Als Bugatti den Type 35 baute, müssen das Fahrleistungen aus einer anderen Welt gewesen sein. Zustande kommen sie, weil der Type 35 leicht ist: 750 Kilogramm, je zur Hälfte auf Vorder- und Hinterachse verteilt. Vorn ein Reihen-Achtzylinder mit 2,3 Litern Hubraum, Kompressor-Aufladung und 140 PS. Ein mechanisches Kunstwerk im konstruktiven und ästhetischen Sinne.

Über 2.000 Siege bis Anfang der 1930er

Ab 1924 baut Bugatti den Typ 35, setzt ihn bei Bergrennen wie dem in Gometz-le-Chatel bei Paris ein. Der Sportwagen fährt auf den ersten Platz. In den nächsten Jahren folgen etwa 2.000 weitere Siege bei Bergrennen, auf Rundstrecken wie dem Nürburgring und Langstreckenrennen wie jenem in Le Mans. Ein vielseitiges Auto – und von den Fahrleistungen der Formel 1 der 1920er-Jahre.

Pietsch fuhr mit Bugatti Rennen

Patrick Ernzen ©2013 Courtesy of RM Auctions Paul Pietschs Bugatti wurde 2014 versteigert.

Der spätere Gründer der Motor Presse Stuttgart, Paul Pietsch, kauft 1932 bei Bugatti in Molsheim einen von seinem Erbe einen gebrauchten Typ 35B, der davor dem Rennfahrer Heinrich-Joachim von Morgen gehört hat. Pietsch fährt damit 1932 erfolgreich Rennen in Wiesbaden, am Kesselberg, im Riesengebirge und beim Elbepokal. Am 16. Januar 2014 wurde das Pietsch-Auto von RM Auctions in Arizona versteigert.

Fazit

Wer heute einen Bugatti Typ 35 kaufen möchte, hat zwei Möglichkeiten: Eines der raren Originale erwerben, die für deutlich mehr als eine Million Euro gehandelt werden – wenn sie überhaupt auftauchen. Oder einen der Nachbauten des argentinischen Herstellers Pur Sang, die etwa ein Zehntel kosten.