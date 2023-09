Die Franzosen waren baff. Der US-Amerikaner Briggs Cunningham überraschte 1950 in Le Mans die Motorsportwelt. Seine Konstruktion des Cadillac Series 61 tauften die Einheimischen "Le Monstre". Der furchteinflößende Rennwagen ähnelte kaum dem ursprünglichen Auto. 1950 erlaubte das Reglement die Umgestaltung von Serienfahrzeugen. Cunningham wollte einen stromlinienförmigen Renner mit reduziertem Gewicht an den Start bringen.

Dem Chassis verpassten die US-Amerikaner Stahlrohre, um es zu verstärken. Howard Weinman von Grumman Aircraft zeichnete die offene Karosserie von "Le Monstre", die der Caddy als Außenkleid trug. Das Gewicht reduzierte sich auf 1.680 Kilogramm. Das Serienfahrzeug brachte 1.923 Kilo auf die Waage. Die Offiziellen mussten in Le Mans ganz genau hinschauen, dass es sich unter der eigenwilligen Form, um ein Serienmodell handelte.

Die Leistung lieferte ein V8-Saugmotor mit einem Hubraum von 5,4 Liter. Der quetschte etwas mehr als die 160 PS aus dem Caddy. Wie hoch der Zugewinn an Power war, ist nicht überliefert. Das Dreigang-Schaltgetriebe überträgt die Kraft. "Le Monstre" erreichte eine Spitzengeschwindigkeit von 210 Kilometer pro Stunde auf den langen Geraden in Le Mans. Der Top-Speed war auch dank der fünf Fallstrom-Vergaser möglich, die im Rennwagen arbeiteten. Bei niedrigen Geschwindigkeiten versorgte nur ein Vergaser den V8-Motor mit Sprit, bei höherem Tempo waren alle fünf im Einsatz.

In der Meldeliste für die 24 Stunden von Le Mans 1950 tauchte die Konstruktion unter dem Namen Cunningham Spider Le Monstre auf. Briggs Cunningham teilte sich das Auto mit seinem Landsmann Phil Walters. Das Duo belegte am Ende den elften Rang. Die ersten beiden Gänge hatten sich während der 24 Stunden verabschiedet und die Batterie wurde immer schwächer. Nach einer Rennstunde lag "Le Monstre" auf Platz 35. Cunningham und Walters arbeiteten sich anschließend peu à peu nach vorne.

Den Sprung in die Top Ten verwehrte ausgerechnet das Schwesterauto, das Miles und Sam Collier steuerten. Cunningham hatte sich entschieden, nur ein Modell umzubauen. Der von den Colliers gefahrene Wagen blieb unberührt und diente als Back-up, falls das aerodynamische Konzept gefloppt wäre.

Das Jahr 1950 markierte den ersten Auftritt Cadillacs bei den 24h von Le Mans. Die Marke kehrte 2000 in die damalige Topklasse LMP900 zurück. Der offene Northstar LMP war der Audi-Konkurrenz jedoch unterlegen. Während die R8 von 2000 bis 2002 in Serie siegten, war ein neunter Rang das beste Ergebnis in drei Jahren.