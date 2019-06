Chevrolet Corvette Sting Ray L88 (1967) Einer von 20 mit Hammer-V8

Experten schätzen die Leistung des 427er-V8 einer L88-Corvette auf rund 560 PS. Diese Leistung erreicht der 7-Liter-V8 mit einer hohen Verdichtung von 12,0:1, die 103-Oktan-Sprit nötig macht, einer Nockenwelle mit langen Ventil-Öffnungszeiten und einer drehzahlbetonten Auslegung: Schon der Leerlauf liegt über 1.000/min, schreibt RM Sotheby’s in seiner Beschreibung der 1967er Sting Ray mit L88-Option. Es ist eine von 20 mit dem 427er-V8 aus dem Baujahr 1967 und mit Baudatum im Juli 1967 auch eine der letzten der C2-Baureihe.

Option L88: 7 Liter Hubraum, aber kein Radio

L88 hieß Konzentration auf Leistung: Für 1.771,15 US-Dollar – zusätzlich zum Grundpreis von 4.353 US-Dollar – gab es den erwähnten 7-Liter-V8, ein verstärktes Fahrwerk, größere Bremsen und weder Klimaanlage noch Radio. Wer die Heizung abbestellte, sparte 97,85 US-Dollar. Inbegriffen ist ein Viergang-Schaltgetriebe, die verstärkte Hinterachse ist mit 4,56:1 kurz übersetzt.

Restaurationsziel: Die beste Corvette

RM Sotheby's Orange Köpfe hatte der L88-V8 nur 1967. Die Nummern vieler Teile entsprechen dem Auslieferungszustand.

Die Ventildeckel des V8 mit 427 Kubikzoll Hubraum sind orange lackiert – das gab es 1968 und 1969 nicht mehr, erklärt das Auktionshaus, das nun eine der seltenen Hochleistungs-Corvettes verkauft. Der Holly-850-Vergaser hat keinen Choke, der Motor ist offensichtlich eher auf Rennbetrieb ausgelegt als für den täglichen Weg zur Arbeit. Entsprechend hatte das Auto nur 11.000 Meilen auf der Uhr, als es der heutige Besitzer Ende der 1980er-Jahre erwarb. Ernsthafte Beschädigungen hatte die Corvette nicht und der Anspruch des Besitzers bei der Restaurierung sei hoch gewesen: Es sollte die beste `67er Corvette L88 der Welt werden.

Antrieb und Fahrwerk wurden komplett ausgebaut und wieder in den Originalzustand versetzt. Die originalen Teile wurden entrostet, bekamen eine neue Oberfläche und wurden konserviert. Beim Zusammenbau wurden sämtliche Markierungen und Aufkleber so angebracht, wie sie ab Werk gewesen waren. Laut Beschreibung reichte der Aufwand so weit, dass auch die Scheiben das korrekte Datum haben. Teile wie Scheibenwischermotor, Spannungsregler oder Hupe wurden zerlegt, aufgearbeitet und wieder zusammengesetzt. Bei Nachfertigungen wurde auf den originalen Materialmix geachtet. Die Lackierung wurde mit viel Handarbeit in den Neuzustand versetzt. Die Sitze und Türverkleidungen waren so gut erhalten, dass sie weiterverwendet werden konnten. Hinter dem Schalthebel befinden sich originale Aufkleber. Die Teilenummern von Hupe, Lichtmaschine und Starter entsprechen laut RM Sotheby’s dem Auslieferungszustand. Bis heute hat das Auto neben 11.600 Meilen Laufleistung zahlreiche Preise gesammelt. Die Historie ist unter anderem mit Bestellzettel, Händlerrechnung und einer NCRS-Bescheinigung dokumentiert.

Preis: siebenstellig

Was die 1967er Corvette Sting Ray L88 kosten soll, verschweigt RM Sotheby’s. Barrett Jackson hatte 2014 in Scottsdale/Arizona eine 1967er-L88-Corvette für 3,85 Millionen US-Dollar versteigert.

Chevrolet Corvette L88 Sting Ray: Millionen-Dollar-Ding RM Sotheby's 1/16 Das Auktionshaus RM Sotheby's verkauft eine selten gebaute Variante der 1967er Chevrolet Corvette Sting Ray. RM Sotheby's 1/16 Das Auktionshaus RM Sotheby's verkauft eine selten gebaute Variante der 1967er Chevrolet Corvette Sting Ray. RM Sotheby's 2/16 Der Erstbesitzer dieser Corvette bestellte den L88-Motor mit 7 Litern Hubraum. Der V8 kam offiziell auf 436 PS, in Wahrheit dürften es über 560 PS gewesen sein. RM Sotheby's 3/16 Chevrolet hat im Jahr 1967 laut RM Sotheby's 22.940 Corvette gebaut, 20 davon mit der L88-Option. RM Sotheby's 4/16 Seit 1964 lief die Corvette mit einteiliger Heckscheibe vom Band. Davor hatte ein Mittelsteg das Heckfenster geteilt. RM Sotheby's 5/16 Weil sich Kunden über die schlechte Sicht nach hinten beschwerten, blieb das "Split Window"-Coupé selten. RM Sotheby's 6/16 Dieses Exemplar wurde im Juli 1967 gebaut und gilt damit als ein der letzten gebauten L88-Corvette aus diesem Modelljahr. RM Sotheby's 7/16 Sting Ray heißt das Modell wegen seiner Silhouette, die an einen Stachelrochen erinnert. RM Sotheby's 8/16 Zum L88-Paket gehörten auch ein verstärktes Fahrwerk, stärkere Bremsen und Stabilisatoren. Radio und Klimaanlage gab es nicht, und wer die Heizung abbestellte, bekam 97,85 Dollar gutgeschrieben. RM Sotheby's 9/16 Dieses Modell hat außerdem optionale Sidepipes. RM Sotheby's 10/16 Das Logo mit Chevrolet-Bowtie und Rennflagge gehört bis heute zur Corvette. RM Sotheby's 11/16 427 steht für den Hubarum des Motors in Kubikzoll. Metrisch entspricht das sieben Litern. RM Sotheby's 12/16 Der Zustand der seltenen Corvette soll bemerkenswert gut sein. RM Sotheby's 13/16 Der Eigner achtete bei der Restaurierung zum Beispiel darauf, dass möglichst viele Teile wieder verwendet wurden und neue Teile mit einem dem Original entsprechenden Materialmix gefertigt wurden. RM Sotheby's 14/16 Die Sitze und Türverkleidungen sind original. In die Mittelkonsole hat nie jemand ein Loch gebohrt. Hinter dem Schalthebel befindet sich ein "103 Oktan"-Warnaufkleber. RM Sotheby's 15/16 Nur im ersten Jahr waren die Zylinderköpfe orange lackiert. In den Jahren 1968 und 1969 waren die Köpfe alumniumfarben. RM Sotheby's 16/16 Der Marktwert einer solchen L88-Corvette ist schwer einzuschätzen, aber auf jeden Fall siebenstellig: Bei Barrett-Jackson wurde 2014 eine rote 1967er L88-Corvette für 3,85 Millionen US-Dollar verkauft.

Fazit

Selten kommt eine derart starke Corvette zum Verkauf. Und wenn, dann wird es teuer: Preis auf Anfrage. Teuerer als ein Flügeltürer wird die starke Sting Ray vermutlich schon. Und das zeigt, dass der Blick über den großen Teich spannend sein kann.