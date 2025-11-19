Citroën Méhari: Eine Offroad-Ente für 50.000 Euro

Dieses ungewöhnliche Fahrzeug ähnelt von vorn auf den ersten Blick eher einem VW Kübelwagen, als der Basis, die tatsächlich unter dem Aufbau steckt. Die kurze, nach unten abfallende Front, die runden Scheinwerfer und die Wellblechkarosserie. Doch wie das Emblem deutlich verrät, stammt das Auto nicht von VW, sondern von Citroën. Und die bereits erwähnte Basis ist die bewährte Plattform des 2CV – also der Ente. Dieser Offroader von 1978 ist ein Citroën Méhari und wird am 21. November von RM Sotheby's in Las Vegas versteigert. Der Schätzpreis liegt bei 34.500 bis 50.000 Euro.

Die Karosserie besteht aus ABS-Kunststoff, einem für damalige Verhältnisse experimentellen Material. Dies erweist sich allerdings als recht praktisch, denn Plastik rostet nicht und nach einem Tag am Strand kann man den Sand einfach abspritzen. Die Türen sind herausnehmbar, die Frontscheibe lässt sich umklappen und das Verdeck besteht aus Stoff. So kann der Wagen im Handumdrehen vom Nutzfahrzeug zum offenen Freizeitmobil umgebaut werden.

Minimalistische Technik Das 2CV-Fahrwerk hat den typischen langen Federweg. Die Dyane steht übrigens ebenfalls auf dieser Plattform und wird daher in verschiedenen Quellen ebenfalls als Basis des Méhari genannt. Zusammen mit dem geringen Gewicht sorgt das für Agilität auf unebenem Untergrund. Ab 1979 führte Citroën eine Allradversion ein, die die Geländetauglichkeit des Méhari weiter verbesserte. Citroën stellte den Méhari 1968 vor und behielt ihn ganze 19 Jahre lang im Programm. Insgesamt entstanden etwa 144.953 Modelle, 1.213 mit Vierradantrieb.

Für den Antrieb sorgt der zuverlässige luftgekühlte Zweizylinder-Boxermotor mit 602 Kubikzentimetern. Dieser leistete zwischen 28 und 32 PS. Der französische Hersteller verbaute ihn auch im 2CV und der Dyane.

Die Farbkombination aus einem Exterieur in Beige Hoggar, einem blauen Stoffverdeck und dem blau gestreiften Frottee-Interieur sorgt für einen maritimen Look. Der Innenraum ist minimalistisch gestaltet. Das Holzlenkrad sorgt für einen sportlichen Touch. Das hier angebotene Exemplar befindet sich in einem sehr guten Zustand. Berichten zufolge soll es vom Citroën-Spezialisten 2CV Méhari Club Cassis an der französischen Riviera restauriert worden sein.