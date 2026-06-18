Citroën SM im Original-Test aus auto motor und sport 21/1970

Anfang der 1970er-Jahre präsentierte Citroën mit dem SM ein Coupé der Oberklasse, das französische Avantgarde-Technik mit einem Sechszylindermotor von Maserati verband. Als Gran Turismo sollte das Fahrzeug Komfort und hohe Geschwindigkeiten nicht durch schiere Größe oder Hubraum neu definieren, sondern durch technologische Überlegenheit. Der SM war die Antwort von Citroën auf die Frage, wie ein schnelles Reisefahrzeug aussehen kann, wenn man etablierte Konventionen ignoriert.