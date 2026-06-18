AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Fahrschulen
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Oldtimer

Citroën SM im Original-Test aus auto motor und sport 21/1970

Citroen SM (1970) im historischen Test
Die Avantgarde und ihr italienisches Herz

Sein Fahrwerk war eine Sensation, seine Lenkung einzigartig und sein Maserati-Motor eine Provokation. Der Original-Test von auto motor und sport zeigt, warum der SM trotzdem kein perfektes Auto war.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 18.06.2026
Als Favorit speichern
Citroen SM 1970 ams Test
Foto: Julius Weitmann

Anfang der 1970er-Jahre präsentierte Citroën mit dem SM ein Coupé der Oberklasse, das französische Avantgarde-Technik mit einem Sechszylindermotor von Maserati verband. Als Gran Turismo sollte das Fahrzeug Komfort und hohe Geschwindigkeiten nicht durch schiere Größe oder Hubraum neu definieren, sondern durch technologische Überlegenheit. Der SM war die Antwort von Citroën auf die Frage, wie ein schnelles Reisefahrzeug aussehen kann, wenn man etablierte Konventionen ignoriert.

Die Basis dafür bildeten die weiterentwickelte Hydropneumatik, eine geschwindigkeitsabhängige Servolenkung und ein konsequent auf Aerodynamik ausgelegtes Design. Doch wie fährt sich ein Auto, das in fast jedem Detail eigene Wege geht? Der damalige Test von auto motor und ...

Mehr zum Thema 80 Jahre, 80 Tests