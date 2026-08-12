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GTI-Jäger im Test: Der Opel Kadett GSi von 1984

Opel Kadett GSi von 1984 im historischen Test
Der ultimative Herausforderer des Golf GTI

Mit dem Kadett GSi schickt Opel 1984 einen aerodynamisch optimierten Kompaktsportler ins Rennen. Götz Leyrer testet den 115 PS starken GTI-Herausforderer für auto motor und sport.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 12.08.2026
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Kadett GSi Test von 1984
Foto: Wolfgang Wilhelm

Mitte der 1980er-Jahre war die Welt der sportlichen Kompaktautos klar definiert: An der Spitze stand der VW Golf GTI, der Schöpfer und unangefochtene König der "Hot Hatches". Doch in Rüsselsheim rüstete man zum Angriff. Mit dem 1984 vorgestellten Kadett E schickte Opel einen Herausforderer ins Rennen, der vieles anders und vor allem besser machen sollte. Die stärkste Waffe im Kampf gegen den Platzhirsch aus Wolfsburg war der GSi.

Opels Strategie setzte dabei nicht nur auf reine Motorleistung, sondern vor allem auf eine damals revolutionäre aerodynamische Effizienz. Während die Konkurrenz noch vergleichsweise kantig im Wind stand, glitt der Kadett, von manchen liebevoll, von anderen spöttisch "Windei" genannt, mit einem für die damalige Zeit ...

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