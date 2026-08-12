GTI-Jäger im Test: Der Opel Kadett GSi von 1984

Mitte der 1980er-Jahre war die Welt der sportlichen Kompaktautos klar definiert: An der Spitze stand der VW Golf GTI, der Schöpfer und unangefochtene König der "Hot Hatches". Doch in Rüsselsheim rüstete man zum Angriff. Mit dem 1984 vorgestellten Kadett E schickte Opel einen Herausforderer ins Rennen, der vieles anders und vor allem besser machen sollte. Die stärkste Waffe im Kampf gegen den Platzhirsch aus Wolfsburg war der GSi.