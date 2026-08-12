GTI-Jäger im Test: Der Opel Kadett GSi von 1984

Mitte der 1980er-Jahre war die Welt der sportlichen Kompaktautos klar definiert: An der Spitze stand der VW Golf GTI, der Schöpfer und unangefochtene König der "Hot Hatches". Doch in Rüsselsheim rüstete man zum Angriff. Mit dem 1984 vorgestellten Kadett E schickte Opel einen Herausforderer ins Rennen, der vieles anders und vor allem besser machen sollte. Die stärkste Waffe im Kampf gegen den Platzhirsch aus Wolfsburg war der GSi.
Opels Strategie setzte dabei nicht nur auf reine Motorleistung, sondern vor allem auf eine damals revolutionäre aerodynamische Effizienz. Während die Konkurrenz noch vergleichsweise kantig im Wind stand, glitt der Kadett, von manchen liebevoll, von anderen spöttisch "Windei" genannt, mit einem für die damalige Zeit ...