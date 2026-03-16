Auktion der Oldtimer-Galerie Toffen: Jaguar zum Dacia-Preis

Hätten Sie für den Start in die Oldtimer-Saison lieber einen Alfa Romeo Spider, einen Cadillac Eldorado oder einen Mercedes SL? Die Oldtimer Galerie Toffen versteigert bei ihrer Frühjahrs-Auktion am 21. März 2026 an ihrem Stammsitz in der Nähe von Bern Dutzende klassische Automobile. Die Auktion ist für ihre reichhaltige Auswahl und die oft bodenständigen Preise bekannt – Millionen muss hier niemand mitbringen, der ein neues altes Auto kaufen möchte.

Oldtimer zum Preis eines neuen VW Golf Zu Schätzpreisen von umgerechnet rund 30.000 Euro haben Interessenten die Wahl zwischen Klassikern vieler Marken – die Bandbreite reicht von Alfa Romeo über Jaguar bis VW. Wir haben aus dem Angebot Oldtimer und Youngtimer der 60er- bis 90er-Jahre herausgesucht. Die mittleren Schätzpreise der Kandidaten liegen nicht höher als der Listenpreis eines neuen Basis-Golf.

Cabrios von Alfa Romeo, Cadillac und Mercedes Der Alfa Romeo Spider war schon vor seinem Auftritt als Fluchtfahrzeug in "Die Reifeprüfung" ein Hit: Für 13.000 Mark war der offene Sportwagen mit Pininfarina-Karosserie beinahe konkurrenzlos. Mit seiner langen Bauzeit von 27 Jahren bewies der Spider Zeitlosigkeit. Die Oldtimer Galerie versteigert ein Modell aus der zweiten Serie, Coda Tronca genannt. Der 2000 Veloce hat die 126 PS starke Zweiliter-Version des Alfa-Doppelnockenwellen-Vierzylinders unter der Haube und ist in Hellblau-Metallic lackiert. Das Auto aus Schweizer Vorbesitz soll umgerechnet 22.200 bis 27.750 Euro kosten.

Ohne Mindestpreis kommt ein Cadillac Eldorado Convertible zum Verkauf. Der offene Straßenkreuzer mit Frontantrieb und 8,2-Liter-V8 könnte also bei mangelnder Nachfrage zum Schnäppchenpreis einen neuen Käufer finden. In den frühen 80er-Jahren kam das 1976 gebaute Fullsize-Cabrio in die Schweiz. Laut Beschreibung benötigen Niveauregulierung, Scheibenwaschpumpe und Klimaanlage Arbeit. Der Schätzpreis liegt bei umgerechnet 22.200 bis 27.750 Euro.

Ein früher Mercedes-Benz 350 SL kommt in Toffen unter den Hammer. Klaviertasten-Lenkrad und Chrom-Schaltkulisse unterscheiden diesen 1972 gebauten Mercedes von den späteren Exemplaren der Baureihe R 107. Seine Lackierung in Rotmetallic wurde im Lauf der Jahre teilweise erneuert, das cremebeige Lederinterieur wirkt etwas patiniert. Mit 144.600 Kilometern auf der Uhr soll der SL für umgerechnet 27.750 Euro bis 33.300 Euro einen Käufer finden. Er wird ohne Mindestpreis versteigert.

Briten mit V8: Bentley, Jaguar, Land Rover Drei ganz unterschiedliche Klassiker britischer Herkunft kommen in Toffen unter den Hammer. Alle drei Autos haben jedoch einen V8-Motor unter der Haube – wenn auch mit sehr unterschiedlichen Hubräumen.

Den größten Motor in diesem Trio kann der Bentley Arnage Red Label vorweisen: Sein Achtzylinder hat das klassische Maß von 6,75 Litern. Mit sanftem Turbodruck leistet der Motor 405 PS. Neu kostete die in "Silver Pearl" lackierte Limousine im Jahr 2002 elitäre 335.000 Schweizer Franken. Heute, 24 Jahre und 140.220 Kilometer später, ist der Kaufpreis auf bürgerliches Niveau gesunken: Auf umgerechnet 31.080 bis 35.520 Euro schätzt das Auktionshaus den Wert des nur 1.521-mal als Linkslenker gebauten "Red Label".

Auf 363 PS aus einem Vierliter-Kompressor-V8 kommt der Jaguar XKR. Das 1998 gebaute Coupé hat die für das Kompressormodell typischen Entlüftungsschlitzen in der Motorhaube. Maschendraht-Kühlergrill und Heckspoilerlippe sind weitere Erkennungsmerkmale. In der klassischen Farbkombination Dunkelblau außen/Beige innen ging der Jaguar als Neuwagen nach Genf, hatte anschließend drei weitere Besitzer und steht nun mit 109.600 Kilometern sowie einer MFK (Schweizer TÜV) von Mai 2025 zum Schätzpreis von umgerechnet 13.320 bis 16.650 Euro zum Verkauf. Das entspricht dem Preis eines neuen Dacia Sandero in mittlerer Ausstattung.

Leistung steht bei einem Land Rover 109 auch mit V8 nicht im Vordergrund. Doch der britische Allzweck-V8 mit 3,5 Liter Hubraum bietet im Gelände-Urviech eben mehr Kraft und Kultur als die Vierzylinder-Diesel und -Benzinmotoren. Und da die Feuerwehr schnell am Einsatzort sein muss, treibt diesen roten 109er eben der V8 an – mit 92 PS mild abgestimmt und mit einem Fünfgang-Schaltgetriebe kombiniert. Vorteil Feuerwehrauto: die geringe Laufleistung von 19.700 Kilometern. Der Schätzpreis für den Schweizer Feuerwehr-Landy liegt auf Dacia-Bigster-Niveau: Umgerechnet 27.750 Euro bis 33.300 Euro soll der britische Achtzylinder kosten.

Schnelle Kompakte der 80er: Peugeot 205 GTi und VW Golf I GTI Der Peugeot 205 GTi war in den 80er-Jahren DIE Alternative zu Fords XR-Sportmodellen, Opel Kadett GSI und VW Golf GTI. Der französische Kleinwagen füllte die Lücke, die der Golf I GTI hinterlassen hatte, nachdem sein Nachfolger größer, komfortabler und etwas phlegmatischer wurde. Zunächst mit 1,6 Liter und ab 1986 mit 1,9 Liter Hubraum unterwegs, war der 205 mit 102 PS in der Katalysator-Version dank seines geringen Gewichts voll bei der Musik. Seine Agilität wurde manchem Fahrer zum Verhängnis, weshalb es nicht mehr viele originale und gut erhaltene Exemplare gibt. Jenes aus der Toffen-Auktion hat 147.200 Kilometer auf dem Tacho und einen Schätzpreis von umgerechnet 19.980 bis 24.420 Euro. Dafür gibt es heute keinen neuen Hot Hatch.

Übermotivierte Fahrer und Tuner sowie eine untermotivierte Rostvorsorge dezimierten den Bestand originaler VW Golf I GTI. Die Geschichte des wilden Wolfsburgers ist allgemein bekannt und schnell erzählt: Schwarz von Enthusiasten entwickelt, erst dann vom Vorstand genehmigt und vom Vertrieb skeptisch begleitet, stand der Kompakte mit dem 110 PS starken Audi-Motor und den GTI-Insignien – rote Streifen, Golfball-Schaltknauf, Karo-Stoffsitze – im September 1975 auf der IAA. Das Publikum war begeistert – auch vom Pirelli-GTI, der 1983 in Marsrot, Lhasagrün Metallic, Alpinweiss und Heliosblau zum Preis von 22.800 Mark erhältlich war. Heute ist ein ähnlicher Betrag in Euro fällig: 22.200 bis 24.420 Euro.

Informationen zur Auktion Die Auktion findet am 21.03.2026 in der Oldtimer Galerie Toffen statt. Toffen liegt rund 15 Kilometer südlich von Bern, das Auktionshaus befindet sich in der Gürbestraße 1. Eine Vorbesichtigung der Auktionsfahrzeuge ist vom 14. bis 20. März sowie am Auktionstag ab 9 Uhr möglich. Die Auktion beginnt um 13.30 Uhr und endet voraussichtlich gegen 18 Uhr. Der Katalog inklusive Eintritt kostet 40 Euro und der Eintritt zur Auktion 20 Euro. Die Auktion wird per Livestream übertragen.