Dacia Modelloffensive 2026: Viele Updates für Sandero, Jogger, Duster und Bigster

Zum Modelljahr 2026 erneuert Dacia sein Modellprogramm. Die Änderungen umfassen neue Antriebe, überarbeitete Karosseriedetails und erweiterte Assistenz- sowie Infotainmentfunktionen. Neben den Volumenmodellen Sandero und Jogger werden auch die SUV-Modelle Duster und Bigster sowie das Elektroauto Spring technisch aufgewertet.

Dacia Sandero Beim Kleinwagen Dacia Sandero und der Crossover-Version Sandero Stepway stehen neue Motoren und eine umfassende Überarbeitung von Karosserie und Innenraum im Fokus. Erstmals tragen die Modelle die neue LED-Lichtsignatur der Marke mit einem umgekehrten T-Motiv in den Scheinwerfern. Neu gestaltete Heckleuchten mit Pixelstruktur verbinden optisch die Leuchteneinheiten mit der Heckscheibe. Beim Stepway ergänzen Schutzabdeckungen aus dem Kunststoffmaterial Starkle die Karosserie. Dieses Material enthält etwa 20 Prozent Recyclinganteil und bleibt unlackiert.

Im Innenraum kommen neue Stoffbezüge und ein überarbeitetes Lenkrad zum Einsatz. Bei Automatikversionen ist es mit Schaltwippen kombiniert. Das Infotainment basiert auf einem zentralen Bildschirm mit bis zu 10,1 Zoll Diagonale und vernetzter Navigation. Ergänzt wird das System durch ein digitales 7-Zoll-Kombiinstrument und induktive Lademöglichkeiten für Mobiltelefone. Neu sind Assistenzfunktionen wie automatische Fernlichtsteuerung, Multi-View-Kamera und elektrisch anklappbare Außenspiegel. Serienmäßig arbeiten ein Notbremssystem mit Fußgänger- und Zweiraderkennung sowie ein Aufmerksamkeitsassistent.

Wesentliche Änderungen betreffen die Antriebe. Neu ist der Eco-G-120-Dreizylinder mit 1,2 Liter Hubraum. Der bivalent ausgelegte Turbomotor kann mit Benzin oder Flüssiggas betrieben werden und leistet 120 PS. Er ersetzt die bisherige 100-PS-Version. Erstmals ist der LPG-Antrieb mit einem Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe kombinierbar, alternativ bleibt ein Sechsgang-Schaltgetriebe verfügbar. Die Kraftübertragung kann über Lenkradschaltwippen beeinflusst werden. Der Flüssiggastank wächst auf 49,6 Liter. Zusammen mit dem Benzintank ergibt sich eine maximale Reichweite von bis zu 1.590 Kilometern.

Dacia Jogger Auch der kompakte Van Dacia Jogger erhält umfangreiche Änderungen. Optisch orientiert sich das Modell an Sandero und Stepway mit überarbeiteter Lichtsignatur und neuen Karosseriedetails. Schutzverkleidungen bestehen ebenfalls aus Starkle-Kunststoff. Im Innenraum stehen neue Materialien und zusätzliche Befestigungspunkte für das modulare Zubehörsystem YouClip zur Verfügung.

Im Mittelpunkt der technischen Änderungen steht der neue Hybrid-155-Antrieb. Er kombiniert einen 1,8-Liter-Vierzylinder-Benzinmotor mit 109 PS mit zwei Elektromotoren. Einer der Elektromotoren leistet 50 PS, hinzu kommt ein Startergenerator. Die Energie liefert eine Lithium-Ionen-Batterie mit 1,4 kWh Kapazität. Die Kraftübertragung übernimmt ein automatisiertes Multi-Mode-Getriebe mit vier Gängen für den Verbrennungsmotor und zwei elektrischen Übersetzungen. Eine konventionelle Kupplung entfällt.

Die Systemleistung beträgt 155 PS bei einem maximalen Drehmoment von 170 Nm. Der Normverbrauch liegt bei 4,5 Liter pro 100 Kilometer. Gegenüber dem bisherigen Hybrid 140 sinken Verbrauch und Emissionen um etwa zehn Prozent. Im Stadtverkehr kann der Jogger bis zu 80 Prozent der Fahrzeit elektrisch zurücklegen. Der Start erfolgt grundsätzlich im Elektrobetrieb.

Zusätzlich steht auch im Jogger der Eco-G-120-LPG-Antrieb zur Verfügung. Der Flüssiggastank fasst 48,8 Liter, wodurch sich die kombinierte Reichweite auf bis zu 1.450 Kilometer erhöht.

Dacia Duster und Bigster Bei den SUV-Baureihen Dacia Duster und Dacia Bigster erweitert ein neuer Hybrid-G-150-4x4-Antrieb das Programm. Das System kombiniert einen 1,2-Liter-Dreizylinder-Turbomotor mit 140 PS mit einem Elektromotor an der Hinterachse. Der Elektromotor leistet 23 kW und treibt über ein Zweiganggetriebe die Hinterräder an. Die Systemleistung beträgt 154 PS.

Der Verbrennungsmotor ist mit einem Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt. Eine 48-Volt-Lithium-Ionen-Batterie mit 0,84 kWh Kapazität versorgt den Elektromotor. Das maximale Drehmoment des Verbrennungsmotors beträgt 230 Nm, der Elektromotor liefert bis zu 87 Nm an der Hinterachse. Bei Geschwindigkeiten bis 140 km/h steht Allradantrieb zur Verfügung, darüber wird die Hinterachse entkoppelt. Im Stadtverkehr können beide Modelle bis zu 60 Prozent der Fahrzeit elektrisch zurücklegen.

Dacia Spring Beim Elektro-Kleinwagen Dacia Spring konzentrieren sich die Änderungen auf Antrieb und Struktur. Eine neue Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit 24,3 kWh Kapazität wird in eine verstärkte Plattform integriert. Die Batterie nutzt eine Cell-to-Pack-Bauweise und trägt zu einer steiferen Karosseriestruktur bei. Gleichzeitig verbessert sich die Gewichtsverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse.

Dacia Dacia hat für 2026 die komplette Modellpalette überarbeitet.

Zusätzlich erhält das Fahrwerk einen serienmäßigen Stabilisator sowie neu abgestimmte Federn und Stoßdämpfer. Der Unterboden wird aerodynamisch verkleidet, ergänzt durch einen neu gestalteten Heckspoiler. Zwei neue Elektromotoren mit 52 kW und 75 kW ersetzen die bisherigen Versionen mit 33 kW und 48 kW. Der Energieverbrauch reduziert sich auf bis zu 12,4 kWh pro 100 Kilometer. Die Reichweite bleibt bei 225 Kilometern nach WLTP.

Neues Zubehör Zusätzlich erweitert Dacia das Zubehörprogramm. Für Modelle mit Dachträgern steht im Innature-Angebot eine neue Markise mit drei Metern Seitenlänge zur Verfügung. Das modulare Befestigungssystem YouClip erhält zusätzliche Zubehörteile wie Brillenetuis und Taschen sowie zusätzliche Befestigungspunkte.