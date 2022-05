Teuerster Dodge Charger Hemi Daytona im Verkauf Diese Ausführung gibt's nur einmal

Der Dodge Charger Daytona von 1969 ist mit seinem riesigen Heckflügel ein extrem auffälliges Auto. Und da das Auto nur von 1969 bis 1970 vom Band lief, ist es zudem sehr selten – insgesamt hat Dodge lediglich 543 Exemplare gebaut. Nur wenige kamen mit Hemi-Motor und nur ein einziger kam mit dunkelgrünem Lack, dunkelgrünem Interieur und einer an Vollausstattung grenzenden Innenausstattung aus dem Lynch-Road-Assembly-Werk in Detroit im US-Bundesstaat Michigan. Diesen grünen Charger Daytona versteigert das amerikanische Auktionshaus Mecum jetzt im Rahmen seiner Indy-Auktion.

Nur 22 mit Viergang-Schaltung

Den Hemi-Motor bekamen insgesamt 70 Exemplare – alle anderen Charger Daytona waren mit einem 440-Magnum-V8 motorisiert. Das 7,2-Liter-Aggregat leistete 380 PS und damit 51 PS weniger als der für NASCAR-Rennen gedachte 426-ci-Hemi-Motor, der somit aus seinen 426 Kubikinch (6,98 Liter) heftige 431 PS holte. Auch die manuelle Viergang-Schaltung (Typ A833) macht diesen Charger Daytona besonders: 1969, also in dem Jahr, in dem dieses Auto vom Band lief, entstanden nur 22 Hemi-Exemplare mit dieser Viergang-Schaltung. Diese war Teil des 4.10 Super Track Pak, das beispielsweise auch noch einen Hurst-Schalthebel mit graviertem Holzknauf, Scheibenbremsen, eine 4.10-Heavy-Duty-9-3/4-Zoll-Dana-60-Hinterachse, ein Sure-Grip-Differential und ein Rückfahr-Warnlicht umfasste.

Mecum Auctions In der Kombination mit grünem Außenlack und grünem Interieur ging nur dieser Dodge Charger Hemi Daytona an einen Kunden.

Nur einer innen und außen grün

Die Außenfarbe F8 Dark Green Metallic passt zum schwarz lackierten Heckflügel und zu den grünen Vinyl-Sitzen mit dem Farbcode C6G. Im C16-Armaturenbrett sitzt ein sogenannter N85-Tic-Toc-Tach. Dabei handelt es sich um ein Rundinstrument, in dessen Zentrum eine klassische Zeigeruhr sitzt (Tic-Toc) und deren äußere Skala die Geschwindigkeit anzeigt (Tach – Tacho) – in diesem Fall reicht die Skala bis zu 150 Meilen pro Stunde (241 km/h). Außerdem gibt es ein Chrysler-Solid-State-Mittelwellen-Radio mit Achtspur-Kassettendeck, elektrische Fensterheber, getöntes Glas (Typ G11), ein S81-Lenkrad mit Holzmaserung, eine A01-Lichtgruppe, einen elektrisch verstellbaren Spiegel für die Fahrerseite und einen sechsfach verstellbaren Fahrersitz. Für farbliche Harmonie sorgen die metallic-grün lackierten die 15-Zoll-Stahlräder mit Redline-Reifen und verchromten Radkappen, die das sogenannte Fratzog-Logo tragen. Das dreieckige Symbol war seinerzeit das Dodge-Logo – es sollte an Luft- und Raumfahrt erinnern und somit modern wirken.

Mecum Auctions Blick in den top restaurierten Motorraum: Der 6,98-Liter-Hemi-V8 (426 Kubikinch) leistet 431 PS.

Über eine Million Dollar erwartet

Diesen Hemi Daytona bestellte 1969 ein Kunde bei Dodge City Inc. in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona. Modellgeschwister von ihm waren bei NASCAR-Rennen erfolgreich, bis die NASCAR-Verantwortlichen 1970 das zwar extrovertiert wirkende, aber komplett auf eine gute Aerodynamik ausgelegte Design des Autos als regelwidrig einstuften. Das zum Verkauf stehende Exemplar ist inzwischen originalgetreu restauriert. Mecum geht davon aus, dass dieser einzigartige, mit damaligen Luxusoptionen vollgestopfte Charger Hemi Daytona mit der Los-Nummer F111 zwischen 1,1 und 1,3 Millionen Dollar (aktuell umgerechnet zirka 1,04 bis 1,23 Millionen Euro) einbringt. Die Auktion findet am Freitag, dem 20. Mai 2022 auf dem Indiana-State-Messegelände in Indianapolis (US-Bundesstaat Indiana) statt.

Fazit

Der nur kurz gebaute Dodge Charger Daytona ist wegen seines extrovertierten Aussehens mit dem riesigen freistehenden Flügel auf dem Heckdeckel längst ein Kultauto. Als Variante mit 431-PS-Hemi-V8 kam er nur 70 Mal aus dem Werk und davon bekamen wiederum nur 22 Exemplare eine manuelle Viergang-Schaltung.

Und von diesen 22 Exemplaren ist nur eins außen und innen grün und zudem beinahe voll ausgestattet. Dieser frisch restaurierte Dodge Charger Hemi Daytona ist jetzt bei Mecum in der Auktion – die Preiserwartung in Höhe von 1,1 bis 1,3 Millionen Dollar scheint für ein Einzel-Exemplar eines ohnehin seltenen und beliebten Sammlerautos nicht übertrieben zu sein.