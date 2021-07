Ferrari 250 GT LWB California Spider (1959) Der 10-Millionen-Dollar-Ferrari

Auf 10 bis 12 Millionen US-Dollar schätzt Gooding & Co. den Wert eines Ferrari 250 GT LWB California Spider, den das Auktionshaus am 14./15. August in Pebble Beach versteigert. Umgerechnet sind das 8,5 bis 10,2 Millionen Euro.

Der Ferrari könnte einer der teuersten Auktions-Oldtimer des Jahres werden. Nur ein Porsche 917 K, den RM Sotheby’s fast gleichzeitig im fünf Meilen entfernten Monterey versteigert, dürfte deutlich teurer werden: Der Porsche, der in Le Mans fuhr, soll zwischen 12 und 15 Millionen bringen.

Zwei Klassensiege bei Renneinsätzen

Brian Henniker/Gooding & Co. Der California Spider wurde für Rennen gebaut.

Auch der von Gooding & Co. angebotene 1959er Ferrari 250 GT hat eine Renngeschichte. Er wurde noch im Jahr seiner Auslieferung bei mehreren Bergerennen eingesetzt. Der Erstbesitzer, Ottavio Randaccio aus Mailand, erzielte bei sechs Renneinsätzen zwei Klassensiege und wurde einmal Fünfter Im Gesamtklassement. Zwei Mal fiel Randaccio mit seinem Ferrari aus.

Zehn Besitzerwechsel seit 1959

Brian Henniker/Gooding & Co. Zehn Mal wechselte dieser Ferrari 250 bisher den Besitzer.

Noch im selben Jahr verkaufte er das Auto nach Bergamo. Im Jahr darauf wechselte der 250 sogar zwei Mal den Besitzer. Dann kehrte erst einmal Ruhe ein, bis der offene Ferrari zwischen 1967 und 1973 alle zwei Jahre innerhalb Italiens weiterverkauft wurde. Im Jahr 1999 kam der California Spider zu neuen Besitzern nach Kalifornien. Diese gaben ihn 2004 an den jetzigen Verkäufer weiter. Gesucht wird also der zwölfte Besitzer.

Nur 10 LWB Spider mit Rennkomponenten

Brian Henniker/Gooding & Co. Der Dreiliter-V12 leistet 256 PS.

Ein GT LWB California ist mit 50 Exemplaren fast so selten wie der 250 GTO, von dem 36 Stück gebaut wurden. Anders als der Omologato, der als teuerstes Auto der Welt gilt, ist der California Spider jedoch weniger strikt auf Rennerfolge ausgelegt. Laut Gooding & Co. verließen nur zehn LWB Spider das Werk mit Rennkomponenten, wie etwa einem stärkeren Motor, größeren Tank, Sperrdifferenzial und Aluminium-Karosserie. Der angebotene California Spider ist einer davon. Meist wurden die California Spider in den USA bei Rennen eingesetzt und war dort etwa in Bridgehampton, Watkins Glen oder bei den 12 Stunden von Sebring erfolgreich.

Ottavio Randaccio orderte seinen 250 GT LWB California Spider als Ersatz für einen 250 GT Tour de France mit Abarth-Auspuff, Renngetriebe, Sperrdifferenzial, 136-Liter-Tank und stärkerem Motor: Laut Auktionshaus bescheinigen dem Colombo-V12 interne Ferrari-Protokolle 256 PS – 20 bis 30 mehr als in der Serie.

Umfrage 58048 Mal abgestimmt Würden Sie einen Oldtimer bei einer Online-Auktion kaufen? Ja klar! Wenn das Auto gut, das Auktionshaus seriös und die Gelegenheit günstig ist. Niemals! Das ist mir viel zu riskant. mehr lesen

Fazit

Das wird ein spannendes Wochenende: Mitte August versteigern Gooding, Bonhams und RM Sotheby’s in Pebble Beach, Carmel und Monterey Preziosen, die Millionen kosten. Eines der teuersten Autos dürfte dieser Ferrari 250 GT werden – wunderschön ist der California Spider außerdem.