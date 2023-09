Es war eigentlich ein Goodwood Revival aus dem Bilderbuch: Bestes Wetter am gesamten Wochenende, tolle historische Sport- und Rennwagen, so weit das Auge reicht, und spannende Renn-Action, bei der die schönen und teuren Autos nicht immer geschont wurden. Zum Beispiel beim Lavant Cup. Hier sind am Samstag (9. September 2023) 16 Ferrari-GT-Rennwagen aus den Sechzigern gegeneinander angetreten, um den 60. Jahrestag von Graham Hills 1963 errungenem Sieg bei der Goodwood TT am Steuer eines 250 GTO zu feiern.