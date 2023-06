Ferrari-Sammlung zu versteigern Barn find mal anders

Barn find mal anders: Diese Ferrari standen 2004 im Freien, nachdem Hurrikan Charly den Schuppen weggeblasen hat, in dem die Sammlung stand. So kamen die Sportwagen an die Öffentlichkeit, das Bild der Preziosen ging um die Welt und die Kollektion wurde bekannter, als es der Besitzer wollte. Nun, fast 20 Jahre später, kommen die teils gut erhaltenen, teils recht ramponierten Sportwagen unter den Hammer.

Auktion während der Monterey Car Week

RM Sotheby's versteigert vom 17. bis 19. August im kalifornischen Monterey die "Lost & Found Collection", eine Ferrari-Sammlung, die Hurrikan Charly 2004 plötzlich ans Licht der Öffentlichkeit brachte, als das Hallendach über den Preziosen wegflog und die Seitenwände der Halle einstürzten. Die 20 Sportwagen aus den 60er bis 90er-Jahren werden ohne Mindestpreis angeboten.

Darin Schnabel/RM Sotheby's Das älteste Modell, ein 500 Mondial von 1954, scheint nur noch in Fragmenten zu bestehen.

Die Zustände der 20 Ferrari sind recht unterschiedlich. Das älteste Modell, ein 500 Mondial Spider Series I, scheint nur noch in Fragmenten vorhanden zu sein. Ein 330 Gt steht praktisch ohne Lack da und ein bronzefarbener 365 GT hat eine üble Delle im Dach. Während manche Fahrzeuge recht staubig sind, wirkt das jüngste Auto der Sammlung, ein Ferrari Testarossa von 1991, vergleichsweise gut erhalten.

Umfrage 138835 Mal abgestimmt Würden Sie einen Oldtimer bei einer Online-Auktion kaufen? Ja klar! Wenn das Auto gut, das Auktionshaus seriös und die Gelegenheit günstig ist. Niemals! Das ist mir viel zu riskant. mehr lesen

Fazit

Auf einer Liste der wichtigsten Ferrari stünden einige der Autos, die RM Sotheby's Mitte August während der Monterey Car Week versteigert. Der einprägsame Titel "Lost & Found" ist gut gewählt, denn Hurrikan Charly hat die Sammlung 2004 öffentlich gemacht. Fast 20 Jahre verschwand die Kollektion anschließend in einem Lagerhaus, um jetzt auf der Suche nach neuen Besitzern wieder aufzutauchen.