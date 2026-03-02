Fritz Neuser verkauft seine Sammlung: Diese Autos kommen unter den Hammer

Fritz Neuser, am 14. April 1932 in Nürnberg geboren, hatte mehrere Karrieren: Von 1948 bis 1957 einer der besten deutschen Radsport-Amateure, später Goggomobil-Verkäufer und dann Händler von Luxusautos. Gelernt hat Neuser Radiotechnik, später macht eine Ausbildung zum Autoverkäufer. Sein erstes Geschäft an der Nürnberger Maxtormauer ist nicht viel größer als eine Doppelgarage.

Autohändler und Rennteam-Betreiber Neuser hat Erfolg, wird Vertragshändler von British-Leyland, Alfa Romeo und Ferrari. Medien schreiben über ihn als "ungekrönten König der Luxusautos" oder nennen ihn kurz und knackig "Ferrari-Fritz". Der Autohändler unterhält ein Rennteam, Bernd Hahne, Jürgen Zerha und Anton Fischhaber fahren für die Scuderia Neuser Titel ein, schaffen es auf der Rundstrecke und am Berg über 50-mal aufs Podium.

Über Jahrzehnte baut sich Neuser einen Ruf als einen der führenden Alfa- und Ferrari-Händler in der Bundesrepublik auf, knüpft Kontakte zu Herstellern und Prominenten. Seine persönliche Sammlung umfasst 41 spezielle Klassiker, darunter 21 Ferrari, sowie Hunderte Ersatzeile. Auch Motoren gehören dazu, vom Doppelnockenwellen-Vierzylinder eines Alfa Romeo GTA über den V6 eines Dino 246 bis zum V12 eines Lamborghini Espada. Einige historische Rennräder, teilweise von Neuser gefahren, kommen ebenfalls unter den Hammer.

30 Autos, vom Goggo bis zum Ferrari Unter den Autos sind einige Raritäten: Ein Alfa Romeo GTAm, von dem es nur 40 Stück gibt, ein Ferrari Daytona in Piniengrün oder ein Abarth 2200 Allemano Spider. Doch zur Neuser-Sammlung gehören auch andere Exoten, wie etwa von Sbarro.

Selbst vermeintlich alltägliche Klassiker wie eine Alfa Romeo Giulia oder eine Lancia Fulvia bestechen durch ihre Historie oder ihren Zustand. Ein ganz besonderes Auto kommt ebenfalls unter den Hammer: Ein Goggomobil, das Neuser 1961 als eines der letzten verkauft hat und vor einigen Jahren seinen Weg zu ihm zurückgefunden hat.

Insgesamt kommen 333 Lots zur Versteigerung, darunter sind 30 Autos. Alle Autos werden ohne Mindestpreis versteigert. Die Auktion findet am 15. März 2026 in Paris statt.