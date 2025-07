Ford Mustang Zagato: Wetten, dass Sie diesen Mustang nicht kennen?

Ford hatte mit dem Mustang 1964 einen Erfolg gelandet und die junge Sparte der Pony Cars populär gemacht: 400.000 Exemplare kauften die Kunden innerhalb der ersten zwölf Monate. Lee Iacocca und Donald N. Frey hatten das Auto innerhalb von 18 Monaten auf die Straße gebracht und einen Nerv getroffen: sportliches Design, kompakte Abmessungen, kräftiger Motor. Zahlreiche Extras hielten den Grundpreis niedrig und so konnte die Kundschaft das Auto an die eigenen Wünsche und finanziellen Möglichkeiten anpassen.

Einen solchen Fastback mit V8-Motor hatte seinerzeit ein italienischer Straßenbauunternehmer beim offiziellen Ford-Importeur bestellt. Er entschied sich für den V8, ein Viergang-Schaltgetriebe, eine Klimaanlage, Scheibenbremsen an der Vorderachse, ein Radio und eine Lackierung in "Wimbledon White". Sein Auto mit der Chassisnummer 7T02A201813 lief am 21. Februar 1967 im Werk Metuchen, New Jersey, vom Band.