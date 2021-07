Oldtimer, Youngtimer, Restomods und Faszination pur Neuer Youtube-Kanal

Es geht heiß her in der Automobilwelt. Vernetzung, Elektromobilität, autonomes Fahren – nie gab es so viele neue Technologien zu entdecken wie heute. Doch keine davon wäre möglich, wenn nicht die Pioniere von einst das Auto zu dem gemacht hätten, was es heute ist. Benzingeruch liegt in der virtuellen Luft auf unserem neuen Youtube-Kanal "Garagengold".

Hier geht es ausschließlich um Oldtimer, Youngtimer, Restomods, Classic-Rallyes und Restaurationen. Keine Touchscreen-Infotainmentsysteme, nix mit Torque Vectoring, Launch Control oder Spurhalteassistenten. Es sind die Autos der vielleicht besten Epoche des Autobaus, die Garagengold behandelt. Früher war zwar nicht alles besser, aber mindestens schöner. Die Goldstücke dieser Ära, ihre Besitzer und ihre Geschichten, sind das, was Garagengold erzählt. Dabei geht’s vom einfachen Schrauber über die feine Sammler-Garage bis hin zur Rennstrecken-Action. Renault 5 Turbo, Aston Martin DB5, Jägermeister Porsche 911 RSR – sie alle und noch viele mehr erzählen, was sie bewegt; und vor allem wie. Mit dabei sind auch immer wieder Auto-Experten wie Magnus Walker und Chefreporter Alexander Bloch.

Ob alter oder neuer Freund – dieses Kribbeln vor dem Anlassen ist eine ganz besondere Form der Aufregung – spannend, elektrisierend, berauschend. Und wenn das Blech der Leidenschaft in Fahrt gerät, brechen alle Dämme. Es geht nicht um Vernunft, es geht um Emotion. Denn: Liebe ist Gold. Der Kanal ist seit Ende Juni live und bietet zu Beginn wöchentlich dienstags und donnerstags zur gleichen Uhrzeit neue automobile Schätze. Wer Garagengold kostenfrei abonniert, wird auf Wunsch automatisch über eine neue Folge informiert.

Produziert wird Garagengold von der Motor-Presse-Stuttgart-Tochter Motor Presse TV, die in der Fernseh-Stadt Köln unter anderem ebenfalls den Youtube-Auftritt von auto motor und sport sowie den Pay-TV-Kanal auto motor und sport Channel verantwortet und als Produktionsfirma rund ums Thema Automobil Bewegtbild-Inhalte schafft.

Sie lieben Autos? Gut, wir nämlich auch. Genau deshalb gibt es jetzt auch den Youtube-Kanal Garagengold. Hier geht es nicht um Vernunft, sondern um Emotion. Reinklicken lohnt sich!