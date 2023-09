Als Volkswagen auf der IAA 1975 den Golf GTI der Weltöffentlichkeit präsentierte, konnte noch keiner ahnen, welche Erfolgsgeschichte der GTI schreiben würde. Ein Exemplar des Ur-GTI bietet RM Sotheby's am 15. September 2023 in St. Moritz an. Der Tacho des 45 Jahre alten Autos weist eine Laufleistung von gerade mal 34.752 Kilometer auf. Das sind weniger als 1.000 Kilometer pro Jahr. RM Sotheby's kalkuliert mit einem Verkaufserlös zwischen 50.000 und 70.000 Schweizer Franken. Umgerechnet sind das ungefähr zwischen 50.000 und 70.000 Euro für den Oldie.

Nachdem VW den Wagen gebaut hatte, ging es für den schwarzen Golf nach Italien. In Parma ließ der Erstbesitzer den GTI zu. Im Jahr 2015 zog das Auto in die Schweiz. Der neue Besitzer steckte einiges an Geld in seinen GTI. Rechnungen dokumentieren, dass der Golf sowohl auf technischer als auch optischer Seite instand gesetzt wurde. Die Sitze restaurierte ein Sattler. Elektronische Fensterheber, das Schiebedach sowie vier statt der üblichen zwei Front-Scheinwerfer heben das zu ersteigernde Fahrzeug von seinen GTI-Brüdern ab.