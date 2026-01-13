H1 wird versteigert: Diesen Hummer kaufte 2Pac kurz vor seinem Tod

Es ist kaum zu glauben, aber es ist schon fast 30 Jahre her, dass Rapper 2Pac in Las Vegas bei einem "Drive-by-Shooting" ermordet wurde. Nun, da sich das runde Jubiläum dieses verhängnisvollen Tages im September 1996 nähert, kommt ein ganz besonderes Erinnerungsstück an den Mann, der mit bürgerlichem Namen Tupac Amaru Shakur hieß, auf den Markt. Das Auktionshaus Bonhams versteigert am 23. Januar in Scottsdale (US-Bundesstaat Arizona) einen Hummer H1, den die im Alter von nur 25 Jahren verstorbene Musiklegende erst kurz vor ihrer Ermordung gekauft hatte.

Hummer etwa 3 Wochen in Tupacs Besitz 2Pac erwarb das Auto mit dem Spitznamen "Eliminator" (frei übersetzt "der Auslöscher" oder "der Unterdrücker") am 16. August 1996, also nur etwa drei Wochen vor seinem Tod. Bevor er das Auto in seinen Fuhrpark übernahm, ließ er den Hummer H1 – wie es sich in den damaligen Rapperkreisen gehörte – umfangreich überarbeiten. Dazu gehört ein ganzes Set an Zusatzscheinwerfern, darunter eine um 360 Grad drehbare Lampe, ein Frontgitter inklusive Motorhaubenschutz, das sich komplett wegklappen lässt, und neue Stoßfänger, von denen der vordere mit einer 5,4-Tonnen-Seilwinde ausgerüstet ist.

Innen verfügt der grobschlächtige Pick-up des Modelljahres 1996 über eine veredelte Lederausstattung mit beigefarbenem Leder und Walnussholzverkleidung. Den passenden Sound liefert eine Clarion-Stereoanlage mit 12-fach-CD-Wechsler und zusätzlichen Lautsprechern. Hinzu kommt eine Funkanlage, über die die Insassen mit der Außenwelt kommunizieren können und die auch über eine Sirenenfunktion verfügt. Ein Navigationssystem ist ebenfalls an Bord.

Pick-up-Legende mit 6,5-Liter-V8-Diesel Mehrere Fotos zeigen Tupac an Bord des Hummers, der zum Zeitpunkt seines Todes weniger als 5.000 Meilen (etwa 8.000 Kilometer) auf dem Tacho hatte. Danach wurde das Auto eingelagert sowie später verlost und mehrmals verkauft. Der derzeitige Besitzer erwarb Tupacs ehemaligen "Humvee" (der Spitzname leitet sich von der offiziellen Bezeichnung des Militär-Pendants ab, "High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle" oder kurz HMMWV) im Jahr 2010 und verkauft ihn nun mit einer Laufleistung von 10.182 Meilen (16.386 Kilometer).

Tupacs Exemplar verfügt über den bei den zivilen Hummer-H1-Versionen typischen 6,5-Liter-V8-Turbodieselmotor aus General-Motors-Produktion. Bonhams gibt die Leistung mit 205 bhp (208 PS) und das maximale Drehmoment mit 597 Newtonmetern an. Eine Viergang-Automatik verteilt die Kraft auf alle vier Räder, die unabhängig am Chassis aufgehängt sind und jeweils mit Scheibenbremsen verzögert werden.

Ursprünglicher Wert versechsfacht Mitgelieferten Nachlassdokumenten zufolge war Tupacs Hummer H1 zum Zeitpunkt seines Todes etwa 75.000 Dollar (aktuell umgerechnet etwa 64.400 Euro) wert. Der Schätzpreis für die Auktion liegt allerdings um ein Vielfaches höher: Bonhams erwartet einen Erlös von 375.000 bis 450.000 Dollar (ungefähr 322.000 bis 387.000 Euro). Viel Geld für ein einziges Auto, aber ein Schnäppchen im Vergleich zu einem weiteren Fahrzeug, das einst Tupac gehörte: Ein vom Händler Celebrity Cars Las Vegas angebotener BMW 750iL (Generation E38) soll 1,75 Millionen Dollar (gut 15 Millionen Euro) kosten, steht sich in dessen Showroom aber schon seit einigen Jahren die Reifen platt.