Gegründet 2021, hat sich Felix mit dem HEIZR Club zur Aufgabe gemacht, Events für jüngere, Automobilbegeisterte mit einem Faible für klassische Automobile zu organisieren. Angefangen mit kleinen Ausfahrten, die über eine Instagram Seite-organisiert wurden, hat sich der HEIZR Club inzwischen in der Stuttgarter Auto-Szene etabliert. Dabei stehen nicht nur die Fahrzeuge im Vordergrund, sondern auch der Community-Gedanke, der zu einer sehr entspannten und harmonischen Stimmung führt: "It‘s all about the people".

Unter dieser Prämisse fand am vergangenen Sonntag (23.7.2023) in Ehningen bei Stuttgart das HEIZR Club Treffen "Dusty rides" statt. Die spektakuläre Location in einem Steinbruch machte das Event zu etwas ganz Besonderem und dem Namen "Dusty rides" alle Ehre. Denn wer sein Fenster an diesem Tag offen ließ, hat mit Sicherheit vor der nächsten Ausfahrt mit seinem Schmuckstück, Lappen und Staubsauger in der Hand.